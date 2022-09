Feliz por otro llamado a la “H”: Joseph Rosales, agradecido con Diego Vázquez por una nueva convocatoria

Joseph Rosales volvió a ser tomado en cuenta para aparecer en una lista de la selección nacional de Honduras.

El mediocentro estará concentrado con la “H” para afrontar los partidos amistosos de septiembre ante Argentina y Guatemala.

Rosales atendió a Grupo OPSA, en donde le dio gracias a Dios por ser llamado y salir en la lista de los 23 convocados.

“Primero que nada, agradecerle a Dios, todo es gracias a él. También agradecerle a Diego Vázquez que me dio nuevamente la oportunidad que me dio de estar nuevamente en la Selección para este nuevo llamado”, mencionó el ex jugador del Independiente de Panamá.

Añadió: “Como siempre he dicho, ser llamado a la Bicolor para mí es un orgullo poder representarla y estoy muy contento por el llamado”.

MINESSOTA UNITED

La labor ejecutada con el Minnesota United de la Major League Soccer, fue uno de los factores de la convocatoria de Rosales a la Bicolor.