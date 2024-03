Fenafuth trabaja en conseguir dos amistosos de peso para Honduras y, ¿a dónde se jugará en el inicio de la eliminatoria?

“Cualquier punto de visto no es válido cuando no se gana. Cuando se gana todo mundo te abraza y cuando se pierde todo mundo te apuñala y desde todos los ambientes”, fueron las primeras palabras de Gerardo Ramos, gerente de Fenafuth tras el duro golpe de Honduras a manos de Costa Rica que nos dejó fuera de la Copa América.

“Teníamos el deseo, se trabajó duro para poder lograr la clasificación, lo que pasa que invertir y trabajar en la parte administrativa que es lo que me corresponde a mí, eso no te asegura que vayas a ganar. En los deportes es así, en el mundo así es. Lastimosamente nos ilusionamos con llegar a la Copa América porque es un torneo súper importante, para el bien del fútbol de Honduras y para la Selección Nacional era muy bueno estar ahí”, expresó el federativo.

“Hay jugadores que te juegan grandes partidos hoy y tres días después no te dan el mismo rendimiento, algo que debe evaluar el cuerpo técnico, yo no me encargo de la parte técnica, pero sí veo cosas de fútbol. Lo que sí debemos hacer es tratar de tener un equipo base porque hicimos un partido espectacular en Tegucigalpa, se defendió bien en México y ahorita no fuimos ni la sombra de lo que fuimos en esos partidos”, detalló.

“Tenemos un excelente cuerpo técnico que está trabajando con las herramientas que trabajan las mejores selecciones del mundo, ahora solo nos falta conformar un buen equipo y que los jugadores se la crean que son buenos jugadores también”, dijo el directivo.

Para Ramos ya no es tan estrepitoso recibir tantas criticas por parte de la afición y medios deportivos. “Ya no hace tanto eco porque tengo claro que cuando todo sale bien es obligación que todo salga bien y si sale mal es culpa de nosotros. No se me olvida cuando clasificamos al mundial de 2014 cuando caímos me llegaban mensajes diciéndome de todo y cuando clasificamos al Mundial solo me llegaron tres mensajes felicitándome, ya sabemos que esto así es”.

La sede para el partido contra Cuba donde la H será local aún está en el aire. “Eso lo maneja el abogado Mejía, pero ya tenemos plan A y B, ya tenemos coordinado todo lo que va a ser esa fecha eliminatoria”, finalizó el dirigente de Fenafuth.