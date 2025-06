Getsel Montes revela lo que le hicieron tras debutar con la Selección y lo que hace por sus padres: "Estoy pasando un momento increíble"

"Tenía muchas ganas de estar en la Selección Nacional, aportarle y lo aproveché en estos dos partidos que me dieron. Considero que hicimos dos muy buenos partidos a pesar que anotamos muy pocos goles como dicen ustedes los periodistas y la afición. Lo importante fue que se ganó", dijo tras terminar el partido ante Antigua y Barbuda donde anotó.

Sobre sus ausencias anteriores, Montes le quitó importancia: "Esto solo es de trabajo, siento que hay que trabajar que si a uno no lo llaman a la Selección hay que esforzase el doble o el triple para poder estar y que es el sueño de todo jugador, de representar a Honduras. Gracias a Dios se me dio y espero aprovecharla".

Montes será una de las novedades de Honduras en la Copa Oro, a la que asistirá por primera vez y dice que está viviendo un sueño en estos últimos meses por lo que le pasa en su carrera.

"Esto es un sueño para mí, primero bicampeón en Costa Rica (con Herediano), ahora el llamado a la Selección Nacional, el debut, el gol. Estoy pasando un momento increíble", reconoció.

Sobre la Copa Oro, afirmó: Voy a aportarle a la Selección, esperando qué decide el profesor Rueda, quienes arrancan jugando y si me toca, dar lo mejor y si me toca desde el banco no tengo ningún problema, toca apoyar a cada uno de los compañeros y esperemos hacer una buena Copa Oro".