¿Jonathan Rougier titular ante Costa Rica? La respuesta de Harold Fonseca, arquero de la Selección de Honduras

Jonathan Rougier, portero naturalizado hondureño, fue la gran novedad en la convocatoria de Reinaldo Rueda para el penúltimo microciclo de la Bicolor. El guardameta está cumpliendo su sueño de estar en la H de todos.

Otro que fue parte de la convocatoria fue Harold Fonseca, quién habló de la llegada de Rougier a la Selección, cómo lo recibieron y si se ve titular ante Costa Rica en marzo.

Fonseca, consultado también sobre si Rougier tiene que ser el portero elegido para tapar ante los ticos y respondió:

“Yo no tengo ningún inconveniente, las decisiones no las tomo sino el cuerpo técnico. Siempre lo he dicho, cuando ha estado Luis (López) o Edrick (Menjívar) lo que me toca a mí es apoyar, de igual manera yo trabajo para jugar, soy un hondureño más y al final lo que importa es la clasificación”, dijo Fonseca en una entrevista con Deportes TVC.