¿Qué hizo con la camisa? Héctor Castellanos retorna a Honduras tras su experiencia marcando a Lionel Messi en Miami

“Estuve revisando el duelo y en lo personal bastante bien, lo marqué muy bien, estuve cerca marcándolo fuerte y muy agresivo, pero muy leal. No era cuestión de ir y pegar patadotas”.

“Yo lo tomo con mucha humildad, es un privilegio que Dios me da, una bonita oportunidad. Eso queda como experiencia en la mente, lo pude disfrutar y saco lo positivo”.

La “Perrita” se convirtió en uno de los futbolistas más sonados a nivel internacional por su particular manera de marcar personalmente a Lionel Messi en ese duelo ante Argentina.

Castellanos confesó que la camisa no la regalará a nadie y tendrá un lugar especial en su carrera. “La conservaremos”.

En cuanto a la marca que le hizo al jugador argentino. “Se entrenó, ya está y ahora venimos enfocados en el partido del sábado ante el Real España. Mañana me incorporo, ya no me da el tiempo para llegar”.

Y agregó: “Todo lo que pasó en ese juego es positivo para mí y nada. Estoy contento, pero ya cambié el chip y estoy pensando en el juego de el sábado”.

El volante del Motagua hace una muy buena valoración de estos dos desafíos en los que Honduras encaró las fechas FIFA del mes de septiembre.

“Tratamos de sacar lo positivo, en el primer partido fue ante una selección candidata a ganar el mundial, con buenos jugadores y el segundo fue importante por el triunfo y esa garra que se sacó, ya que se iba perdiendo y con eso es lo que nos quedamos, pero hay muchas cosas que mejorar”.