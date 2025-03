Honduras vs Bermudas EN VIVO: Luis Palma estira la ventaja para la Bicolor y "La H" sentencia su pase a Copa Oro 2025

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL HONDURAS VS BERMUDAS!

41': ¡OTRA VEZ, EVE! El guardián de Bermudas retiene tremendo zapatazo de derecha de Deybi Flores que prueba desde fuera del área. La Bicolor no puede romper el cerrojo caribeño.

1': ¡COMIENZA EL PARTIDO ENTRE HONDURAS VS BERMUDAS!

5': ¡HONDURAS LO BUSCA! Romell Quioto gana la línea de fondo, pero no puede darle el puntapié de asistencia desde la banda de la derecha del área de Bermudas.

6:00 PM: ATENCIÓN: El Honduras vs Bermudas se jugará a puertas cerradas en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

El juego de ida de la competición, en una repesca entre los dos equipos de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) , ha sido "una gran lección" para el entrenador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda , y sus jugadores, que han coincidido en que no entraron concentrados al partido.

Este partido no será a puertas abiertas, es porque Concacaf sancionó a la Federación de Fútbol de Honduras por el brutal botellazo contra Javier Aguirre en el Honduras vs México por la ida de cuartos de final de Nations League.

Por lo ocurrido en Hamilton, Rueda anunció en la víspera que hará algunos cambios en el once titular para el juego de vuelta, que se disputará en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Esta botella lanzada por parte de un aficionado no identificado traspasó fronteras, FIFA reaccionó y Concacaf no dudó en castigar a la Bicolor Hondureña que no tendrá el incondicional apoyo de los aficionados.

En teoría, los catrachos deberían ganarle a Bermudas con solvencia, y ese es el objetivo que se ha trazado Rueda, quien además considera que Honduras debe estar en la Copa Oro.

El duelo Honduras vs Bermudas estará comenzando a partir de las 8 de la noche.

El choque se podrá ver solamente por la señal de Disney Plus y no a señal abierta como en un principio estaba estipulado, por lo tanto cambió a última hora.