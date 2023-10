Jugador de Cuba se rinde ante exfutbolista de Honduras y advierte a la Bicolor: “La única diferencia es la afición e historia”

El zaguero defensivo charló con Deporte Total USA, donde dio sus valoraciones del complicado partido ante la Bicolor en el que podrían sellar el boleto a la ronda de cuartos de final de la Nations League.

“Los muchachos están listos para enfrentar estos dos juegos importantes para todos, creo que históricamente contra Honduras la rivalidad ha sido buenísima a pesar de los resultados. Estamos optimistas de sacar los resultados. ¿Jugar fuera? no debería ser así, pero me parece algo insignificante, estamos enfocados en lo que queremos”, aseveró Corrales.

Por otra parte, Corrales, de 32 años de edad, contó su pasado cuando fue compañero de Wilson Palacios en el Miami FC de la USL, colega que le dejó grandes enseñanzas y que lo marcó como jugador.

“Fue un momento inolvidable, no nos conocíamos bien en ese tiempo, se lo dije, que Honduras tenía un súper equipo. Le mostré las fotos que yo jugué ese día, a partir de ese momento nos acercamos mucho más. Para mi fue uno de los personajes primordiales en mi carrera, me ayudó mucho, es una persona humilde que ayuda a los jóvenes. Me gustaría verlo otra vez, para mi Wilson Palacios para mi fue un guía”, soltó el jugador del Tulsa FC.

Agregado a lo anterior, Corrales analizó el cotejo ante Honduras y mencionó las diferencias futbolísticas que hay entre ambas naciones.