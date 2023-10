Reinaldo Rueda sobre David Ruiz: “Es un chico que tiene que madurar; él no es la solución de Honduras”

¿Cuál es el mensaje que le da la afición a Honduras?

Que sigan creyendo, que estamos construyendo el futuro, hacer un buen juego que nos permita sumar y que mantenemos toda la ilusión de avanzar a la próxima ronda.

No hay que llorar sobre la leche derramada, pero, al no haber citado a David Ruiz, ¿le queda algún pesar no convocar a José Pinto o Alexy Vega?

Son situaciones diferentes, no hay ningún pesar, tenemos que construir, hay otros jugadores importantes, David Ruiz está en ese momento difícil de transición, hay que comprenderlo. Le dije que yo quería tenerlo acá. Él en este momento mentalmente no esté acá, pero es no muy saludable porque estando acá corre el riesgo de lesionarse, entonces, mejor darle el tiempo, que lo asimile, el mejor amigo del hombre es el tiempo, si él lo considera después, miramos a ver si lo necesitamos, es cuestión de rodearlo, ayudarlo, de entenderlo y no pasa nada malo.