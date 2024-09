Las revelaciones de David Ruiz sobre Messi y de su presente en el Inter Miami y Honduras: “En casa no hay que perder puntos”

Nueva convocatoria en la selección de Honduras

Primero que todo agradecido con Dios por la oportunidad que me ha dado, estamos contentos de representar a la selección nacional de Honduras.

Ausencia de Honduras en la Copa América y compartir con Messi que ganó el torneo

Triste ya que nos ilusionamos con llegar a la Copa América 2024, queríamos estar y toca darle vuelta a la página. El compartir con alguien que la ganó es diferente, la ganó Messi y hay que seguir adelante.

Lo que le ha ayudado jugadores como Messi, Busquets y Luis Suárez en Inter Miami

Siempre cada día trato de aprovechar y aprender de lo que hacen. Trato de sacarle provecho a cada entrenamiento, cada día dar un por ciento más y poder seguir mejorando.

La afición hondureña comienza a tenerle cariño

Es algo muy bonito que la gente sepa mi apellido, trato de sacarle provecho a eso para motivarme y toda seguir mejorando.

¿Por qué no ha jugado en los últimos juegos con Inter Miami?

La competencia está fuerte y lo bueno es que estoy al 100%. Siempre trato de seguir adelante y cada minuto que se me pueda dar tratar de aprovecharla.

Versión de David Ruiz en la selección hondureña

En ocasiones me dejó llevar por las emociones, es algo que estoy mejorando y trato de estar frío mentalmente y seguir.

¿Cómo es Messi en el interior?¿Es humilde?

Siempre se tratar de llevar con todo el mundo, hasta con los jóvenes. No es tímido, no habla tanto, pero cuando lo hace se siente su presencia.

¿Te ha regañado Messi?

No, no me ha regañado gracias a Dios. Pero siempre hay que escucharle, es demasiado líder, sé siente a la hora de hablar

¿Luis Suárez es enojado?

Es un nueve, es alguien que exige mucho de cada uno de nosotros. Siempre está encima de nosotros, nos exige para que podamos estar en un mejor nivel.