¿Llega contra Honduras? Costa Rica en vilo por la grave lesión de futbolista previo a la última fase eliminatoria

El inicio de la Copa Oro 2025 no fue sencillo para Costa Rica, vencieron apretadamente por 4-3 a Surinam y de paso sufrió una grave lesión uno de sus futbolistas titulares.

“De todo lo que me pudo haber pasado, me pasó lo menos grave”, afirmó el futbolista a su llegada a San José, Costa Rica, luego de dejar la concentración tica en plena competencia de Concacaf. Este miércoles 18 de junio será operado

“Lo que me acuerdo es que la jugada fue muy rápida y cuando pasó, nada más sentí donde se me quebró. O sea, lo que hice fue tratar de quitar la pierna un poco, como para poder tirarme y que el golpe no fuera tan aparatoso, y por eso fue la pura inercia”, añadió.