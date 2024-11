Con Palma, la escuadra nacional se completa y Reinaldo Rueda trabajará con todos sus efectivos. “Vengo bien, he entrenado bien, lastimosamente no he tenido minutos en el equipo, pero en lo físico vengo bien”, adicionó el ‘bicho’.

Palma Oseguera recordó la pérdida de su abuela, algo que le pegó mucho. “Muy dolido, perder un familiar, a la persona que estuvo en mis inicios, es muy duro, tuve el apoyo de mi esposa y de mi familia porque fue un tema complicado, pero tratando de salir adelante y trabajando, pensando que ella está arriba apoyándome”.

“Estoy trabajando, pensando en el día a día, queriendo tomar el mismo rendimiento en el club y venir acá es un orgullo, estoy contento de estar en la selección, esperando que todas las cosas que vengo pensando salgan de lo mejor”, decía Luis Palma.