¡No hay tiempo que perder! Luego del triunfo 2-0 ante México en el estadio Morazán de San Pedro Sula, la Selección de Honduras debe viajar a tierras aztecas y preparar el partido de vuelta.

Reinaldo Rueda y los jugadores buscarán sellar el pase al final four de Concacaf en el estadio Nemesio Diez de Toluca. La tarea no será fácil, pero llegan con una buena ventaja gracias al doblete de Luis Palma. Además, no recibieron gol de visitante, que tiene doble valor.