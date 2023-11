Oswaldo Sánchez revela el motivo por el que pidió clemencia a Honduras y el mensaje a Edrick Menjívar

“1-0, ya se acabó. Ya que se acabe, ¡yá!”, le gritó el exarquero de Chivas a un Suazo que estaba en gran momento y que podía hacer daño a los mexicanos en el Olímpico de San Pedro Sula. El resultado final fue triunfo por la mínima a favor de la Bicolor. En esta ocasión, Sánchez recordó esos duelos que tuvo en territorio hondureño y señaló que la selección de Honduras de antes es mejor que la actual. Además, indicó que no le ve opciones a la escuadra centroamericana de eliminar a México. La entrevista con Oswaldo Sánchez Su opinión sobre el Honduras- México ”Es una edición más y para mí es un clásico de la zona, me parece que en esta ocasión y con la renovación mexicana si sale el equipo de Jaime Lozano como favorita, hoy está la novedad de la naturalización de Julián Quiñones y el equipo ya viene embalado desde Copa Oro y México puede ganarle a Honduras. ¿Qué recuerda Oswaldo Sánchez de estos partidos?¿Tiene alguna anécdota? ”Recuerdo mucha pasión y tensión, además de mucho escepticismo para estos juegos. Serenatas en Tegucigalpa en la noche de la concentración anterior, pero siempre disputando y ponderando la competencia, todos los recuerdos son positivos. El día que le pidió ya no más ataques a David Suazo En el amor y en la guerra y en el fútbol todos se vale. Clemencia nunca, fue inteligencia y gestión, nuestra eliminatoria corría riesgo e hice lo que me nació. Mi país en el siguiente juego calificó al Mundial. Amo a mi país y conseguí mi objetivo ya que calificamos. ¿Ves a México goleando a Honduras o piensas que la H pueda dar la sorpresa? ”No veo a México goleando a Honduras ya que me parece que ustedes (Honduras) tienen un equipo sólido, que fundamente sus esquemas tácticos en defenderse bien, teniendo una línea de cinco, con contenciones firmes en el mediocampo, me parece que puede ser un partido cerrado y hasta un empate se podría dar en el juego de ida.”





¿Comparas esta Honduras con aquella de Carlos Pavón, David Suazo, Rambo de León. ¿Cuál te impresionaba más?



“A mí me gustaba más la Honduras de antes, un Novel Valladares que estaba convertido en un porterazo, unos delanteros que eran sólidos en ataque y que tenían mucha velocidad y mucho gol. Para mí no hay comparación, la Honduras antigua era mejor que ésta y lo digo con todo respeto.”



En el 2013 Honduras protagonizó el Aztecazo.¿Crees que se vuelva a repetir en el juego de vuelta?



“Tengo muy presente ese Aztecazo, con ese Carlo Costly que estaba desatado venciendo a Jesús Corona. Pero no veo la posibilidad de otro Aztecazo, me parece que este equipo mexicano se está haciendo fuerte, creo que en Honduras podría ser hasta un empate pero en el Azteca veo una gran diferencia en el funcionamiento y en el marcador a favor de México.



¿Cuál es tu pronóstico para el juego de ida entre Honduras vs México?



“En la ida creo que Honduras solamente será difícil, están de local, con el aliento de su público y con jugadores que son muy rápidos en la zona ofensiva, puede ser un juego cerrado donde México gana por un gol o termina empatando.”



Honduras no convocó a Buba López y jugará Edrick Menjívar, ¿crees que da ventaja la H al no tener a su mejor arquero?



El Buba López había sido determinante y ha bajado su nivel últimamente y me extraña no verlo en la convocatoria. Pero creo que Menjívar tiene las condiciones para soportar los embates del equipo mexicano, es un muy buen portero y tiene las condiciones , por lo que no veo desventaja en ese sentido.