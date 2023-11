Salvador Nasralla y Yanuario Paz analizan el Honduras-México: “Esto no es Granada ni Cuba”

Análisis sobre el Honduras-México

Salvador Nasralla: “Es la primera vez que México y Honduras van a jugar con condiciones tan favorables para los mexicanos a nivel local, siempre jugó desde los últimos 27 años. De 1996 hasta el año pasado Honduras jugó en un ambiente favorable con bastante calor y humedad, hoy estamos a las puertas de jugar con un clima agradable, está fresco, la grama en perfectas condiciones y todo se da para que México pueda hacer un buen fútbol en nuestra cancha”.

Yanuario Paz: “Las condiciones son diferentes a lo que hemos podido ver en los últimos años. Las series eran parejas y se tuvo un ambiente diferente. Pese a que México siempre tuvo mejores futbolistas creo que Honduras tuvo jugadores que se acercaban a ese nivel, la rivalidad era mucho más interesante. Hoy creo que desgraciadamente para nuestro fútbol la diferencia sigue siendo notoria, Honduras bajó y México siempre tiene muy buenos futbolistas, nos hemos ido quedando.”

“Se tienen que hacer buen partido y a veces no solo basta con el impulso de la afición y el entorno que vivirá la selección mexicana en el Chelato Uclés. Pasa más por lo futbolístico y capacidades que puedan tener los futbolistas para poder desarrollar un buen juego.”

¿Cómo creen que encarará el partido tanto Honduras y México?

Salvador Nasralla: “Honduras tiene que tomar precauciones. Cuando te enfrentás en una cancha en la que ellos están acostumbrados a jugar lo que prima es cuál de los dos es superior. Entonces el que es más pequeño aunque le quiera jugar de igual a igual tiene que tomar precauciones, hay que hacer un juego inteligente y digamos que esto no es Granada ni Cuba”.

“Hoy la gran camada que tuvo Honduras entre el año 1998 hasta el 2014, esos años en lo que clasificamos a dos mundiales ya no existen. Pero tengo la confianza que esta nueva generación con un buen maestro que es Reinaldo Rueda, que exige no solamente la parte futbolística, también la emocional y la disciplinaria. Normalmente los técnicos que ha tenido Honduras con todo respeto no han ejercido sobre los futbolistas por diferentes razones”.

”Lo que le pasó a Romell Quioto, tenía que llegar el jueves, tuvo un compromiso y te fuiste. Ese tipo de cosas las puede hacer Reinaldo Rueda, si lo hubiese hecho por ejemplo Diego Vázquez sería un escándalo y la misma gente hondureña hubiesen criticado a Diego. Yo confió en esta generación que podrían dar una sorpresa, es sumamente difícil, pero hay otros factores.”

Yanuario Paz: ”Coincido con Salvador que Honduras no tiene los mismos jugadores y lo dijo Rueda, que tiene que ser muy inteligente tácticamente para afrontar un partido en donde se está por debajo del nivel en cuanto a jugadores y a lo colectivo”.

“México ha venido consiguiendo muy buenos resultados y sus últimos juegos son sumamente positivos desde lo futbolístico, es más, no pierde desde el juego que nos perjudicó cuando perdió con Qatar en la Copa Oro. Creo que los mexicanos saldrán a buscar el partido y tienen todo para salir a buscar ese juego.”

¿Tiene posibilidades Honduras de vencer a México?

Yanuario Paz: “En la serie de dos juegos me parece que no. Honduras no es el candidato y sin llegar a ser pesimista, voy a ir de acuerdo a la realidad, me conformaría que fuera competitivo porque no se va enfrentar a México en las eliminatorias, ni ante EUA y Canadá, pero estos rivales te van a demostrar el verdadero nivel que se tiene. Me conformaría que mostrara cosas interesantes, que genere cierto grado de confianza”.

Salvador Nasralla: “Un factor que no sé si ha desaparecido y es el mental. Por alguna razón el mexicano cuando enfrenta al hondureño siente que está con jugadores físicamente superiores. Bueno, ahora es diferente porque tenemos futbolistas pequeños de estatura y similares a ellos como el caso de Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez, ya no está aquella diferencia de la fuerza como Bengtson y Costly que tenían mucha potencia y físico. Siento que ahora tenemos un equipo más liviano y más tocador, debe de haber una táctica”.

“En la mente del futbolista se crece eso que Honduras es un rival fuerte, entonces puede ser que con un ambiente del estadio y que la gente apoye al equipo, podría ser que algunos jugadores mexicano se achiquen y no rindan tanto como en sus torneos locales”.

Claves del Honduras- México

Yanuario Paz: “El futbolista hondureño se va a querer crecer, es otro ambiente, otro fútbol cuando viene México, apeló más a lo futbolístico al entorno porque el jugador mexicano está acostumbrado a este tipo de entorno. Esperemos que Honduras pueda crecer y que tenga la capacidad para hacer un buen partido”.