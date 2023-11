En ESPN trituran a la Selección de México tras caer ante Honduras: “Teníamos que haber perdido 3-0”

“El ‘Jimmy’, petrificado. Sino es por (Luis) Malagón nos caía rápido en el primer tiempo el 2-0 y también interviene (Jesús) Gallardo (el gol que le sacó a Luis Palma en la línea), entre otras cosas. Edson (Álvarez) perdido, Jorge Sánchez perdido, los centrales perdidos, la marca en ataque horrible transición ataque-defensa un asco y el Jimmy impávido, impávido. Pero ¿por qué no metía a los que están sometidos a la presión constante, los que juegan en América, Henry (Martín) y (Julián) Quiñones”.

Morales le pasó la palabra al panelista Dionisio Estrada: “Hoy no había visto un partido tan malo en los últimos meses con el de la selección mexicana, pierde porque para hacer fútbol debes de tener la pelota y México nunca fue capaz de tenerla, a excepción del tramo final y eso porque Honduras se echó para atrás para conservar el 2-0. México fue superado en todas las líneas, en defensa, en el medio campo, en ataque y hoy da la impresión que al equipo mexicano lo hicieron chiquito en Tegucigalpa”.

En el plato se encontraba el exjugador mexicano y leyenda de la Selección de México, Jared Borgetti, quien criticó la alineación de Jaime Lozano para encarar el partido en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

“Fue un mal partido de México, sobre todo el primer tiempo y creo que lo comienza perdiendo desde la alineación, la que mandó ‘Jimmy’ no era la indicada, rectifica en el segundo tiempo cuando mete a (Uriel) Antuna y rápidamente se ve el equipo de un equipo más ofensivo, pero le faltó variantes, trabajo en la parte ofensiva, tocaban demasiado el balón los centrales y regresaban con Malagón y eso significa que no hay movimiento al frente, no hay variantes”.

Francisco Gabriel de Anda opinó que fue “el mejor partido de Honduras de los últimos 10 años y el peor partido de México. Honduras si jugara así todos los partidos iría a todos los Mundiales y cuando juega contra México, pero está bien, es su partido.

México desde el planteamiento, hay errores puntuales, el primer gol error grave de (César) Montes y en el segundo gol, el túnel (de Jorge Álvarez) a Edson y después se entrega Johan. Honduras supera a México en todo, desde el señor (Reinaldo) Rueda por su experiencia a ‘Jimmy’ porque no solamente en el planteamiento, también en los cambios, la realidad es que Honduras jugó un gran partido en cuanto a lo individual y lo colectivo supera en todo a México”.

Otro panelista que alabó a Honduras fue Rafael Puente. “México pierde porque definitivamente es mejor Honduras, no sé en que medida puedo haber subestimado México por el antecedente del que venía precedido, de los últimos cinco años era el momento más crítico del fútbol de Honduras y tampoco se veían cambios de jugadores que fueron muy importantes en aquella etapa”.

“Fueron mejores, no me gustó para nada México, volvió a lo mismo, no tuvo potencia, no tuvo generación de fútbol en el medio campo, no comparto la alineación inicial. México el primer tiempo no genera absolutamente nada, hay descuidos importantes, un disparo al arco que iba 30 centímetros afuera, pero si me dices en qué momento del partido apremiaron al portero de Honduras (Edrick Menjívar), nunca. Nunca pusieron en predicamento el trabajo defensivo, Honduras fue mejor de principio a fin e incluso si mantiene la postura que tuvo durante buena parte del partido Honduras tal vez el resultado hubiera sido mayor. Hay que darle valor a Honduras, cuando México está bien no queremos hablar del rival y en esta oportunidad creo que si corresponde hablar del rival que merecidamente ganó”, añadió.

El entrenador mexicano Mario Carrillo, que trabaja como analista en ESPN, puso los puntos sobre la mesa. “¿Por qué pierde México? Simplemente porque fuimos superados en todo, desde el entrenador, desde el orden que mantuvo tranquilamente Honduras. Santiago Giménes ni tocó la pelota, ni lo podemos hacer un juicio de Santiago porque no ninguna pelota, hoy fue el peor partido que he visto de México en cuanto a funcionamiento del equipo”.