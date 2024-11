Presidente de la Federación se disculpa con Vasco Aguirre, pero condena su actitud: “fue un gesto obsceno contra toda Honduras”

Ni que nosotros actuemos de esa manera ni ellos actúen de esa manera, peor una persona que tienen tantos años de estar en el fútbol, nos disculpamos con él por lo que pasó en el país, pero le pedimos que se disculpe con Honduras por esos gestos que le hizo a la afición, gestos groseros a la afición de parte de él, insultos a ellos, estoy contento con el resultado. La Selección está lista para viajar a México, esperamos ver el resultado positivo para clasificar al Final Four.

Lastimosamente se dio un incidente al final del partido el cual condenamos. Fue el lanzamiento de un objeto que hirió al profesor Aguirre. Nadie en Honduras está contento con esto, somos un país de alegría, nosotros no somos un país agresivo. Pero también condenamos la actitudes del profesor Aguirre que tuvo con nuestros aficionados hondureños en silla y preferencia. Esos fueron gestos obscenos que tuvo contra el público, malas palabras que tampoco debe ser, ninguna de las dos cosas se permite en el fútbol.

¿Qué está haciendo la FFH para que no se repita un “Bartonazo”?

Esperemos que Concacaf, los árbitros que van a pitar lo piten bien, nosotros no movimos nada en la cancha, esperemos ese respeto de parte de ellos a Honduras. Esperamos que la terna arbitral no caiga en ese favoritismo de un país grande, poderoso, económico, que llena estadios, esperemos que los árbitros no caigan en ese juego, que se un Fair-Play por el bien del fútbol de Concacaf.

Sobre el posible castigo a la Federación de Honduras por el botellazo a Aguirre

En este momento no estamos pensando en eso, vamos a salir del partido de México. Ese fue una acto que condenamos, que no podemos avalar, pero también condenamos la actitud de una persona de tanta experiencia, parecía que andaba incitando a la afición, porque ese gesto que él sacó no fue contra un aficionado, ese fue un gesto obsceno contra toda Honduras, el profesor Javier Aguirre hizo un gesto obsceno contra todo el país.

¿Podría haber un cierre del estadio Morazán?

Esperemos a ver qué pasa, no se preocupen por eso, tenemos un partido de México. Después nos sentaremos con Concacaf. Pero igual, el hecho es condenable, esperemos que no pase a más, realmente la conducta fue buena en el estadio, el técnico de México se metió 20 veces a la cancha, caminó por toda la cancha, nunca lo detuvieron, hubo un poco de incitar a la afición de parte de él, condenamos esa actitud, no la respaldamos, enfoquémonos en el partido del martes, disfrutemos del triunfo, pensemos para adelante, así que es importante para la Selección formarla fuerte para la Eliminatoria.