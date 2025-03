Rueda menciona los pecados de Honduras ante Guatemala, el futbolista que lo sorprendió y dice: “no hay rebeldía”

El cafetero lamentó que no hubo rebeldía para ganar el amistoso, halagó el golazo de Eddie Hernández , mencionó el futbolista juvenil de Honduras que lo sorprendió y habló de los partidos ante Bermudas por el repechaje a Copa Oro. ¿Por qué somos tan lentos mentalmente? ¿Es nuestra realidad?

Ahora viene lo complejo, preparamos unos microciclos que tuvieron sus irregularidades, tuvimos que cuidar jugadores, hay jugadores que no completan 72 horas para recuperarse, se corría el riesgo en el caso de los jugadores de Real España que llegaron a medianoche. Ahora con la inclusión de los jugadores del exterior es otro equipo con los hombres que van a estar ahí de esta exigente evaluación de Guatemala. En el caso de los porteros Édrick puede arrancar, Deybi Flores, Luis Palma le dan otra dinámica, ahora es conjugar los jugadores de Liga Nacional con los futbolistas del exterior.

Guatemala fue muy agresivo, nos redujo todos los espacios, nos tapó líneas de pase, por uno u otro factor no le encontramos la vuelta teniendo jugadores como el caso de Alexander López, José Mario Pinto, Jorge Álvarez, el mismo “Zapatilla” Mejía, ellos fueron superiores con el balón y sin balón, en nosotros hubo mucha inseguridad.

Felicitar a Tena y Guatemala por el excelente juego que hicieron, es un equipo que nos exigió, el primer tiempo fue un poco equilibrado, nos costó asimilar el partido, esos cinco cambios que hizo Tena le dio otra dinámica, le dio otra funcionalidad a Guatemala, sufrimos, pasamos dificultades, pudieron haber sido más goles la diferencia. No nos encontramos por varios factores, tal vez por meses sin reencontrarnos, sin prácticas más completas, se conjugan muchos factores.

Estamos en un momento difícil con esa transición en el que jugadores nuestros mejoren, todo ese entorno que rodea la Liga Nacional, lo estamos viendo que los clubes tienen dificultades, en esta selección no participó ningún legionario. Yo se los digo a los jugadores de Liga Nacional que, mientras no marquemos diferencias o exigencias, seguiremos dependiendo de afuera, pero estamos en esa transición. Siendo positivos si clasificamos al Mundial, por ahí tengo 12 o 14 cupos, hay que inscribir 26, hay cupos por llenar, ¿quién los coge? ¿quién se mete? Los que hagan un gran esfuerzo y logre consolidarse. Hay jugadores que necesitamos esperarlos, hay jugadores que se montan con la intensidad que se exige el tema internacional.

El rival más grande que tenemos somos nosotros mismos, por esa dinámica que no logramos competir a nivel internacional, porque es tener equilibrio mental. Ustedes recuerdan que hace un año largo que entregamos un partido similar ante Islandia, hoy igual, no éramos lo mejor, pero así como nos ganó Guatemala pudo haber sido 3-1. También está el exceso de confianza, hacemos dos o tres jugadas y nos la creemos, eso hace que el rival sea eficaz.

¿Qué sabor de boca le dejó y para usted es sorpresivo el nivel de Raúl García?

Perder un partido de estos de carácter amistoso no suman puntos, pero de amistoso no tienen nada y más cuando se coloca la camiseta de la Selección a nivel internacional. El sabor es de amargura, de frustración por no hacer un mejor juego, Guatemala nos superó, mostró un juego coherente, ahí es preocupante. Lo de Raúl García es gratificante, venía siguiéndolo del torneo anterior, en este se sigue ratificando, él se va labrando su destino.

¿Cómo analiza el olfato goleador de Eddie Hernández?

Es otra situación gratificante por toda su trayectoria, es un gran esfuerzo volver a la Liga Nacional con toda las dificultades que implica, el haberse involucrado con la Selección Nacional, los momentos cambian, marcar ese gol es positivo, esa puede ser una buena posibilidad.

El momento toral, se viene la recta final en este 2025, ¿están conscientes los jugadores?

Es difícil de explicar, no es fácil explicar que es un grupo que ha sufrido, que la confianza se pierde, se recupera solo ganando, ganar tres, cuatro, cinco, se va a creer en ellos mismos, vamos a sumar puntos, se conjugan muchos partidos, falta esa rebeldía. Cuando Guatemala nos hace el empate, nosotros debemos tener esa reacción, que nos duela perder el balón.