Reinaldo Rueda regresa a Honduras y lo hace con todo su cuerpo técnico: El mensaje a Buba López y la próxima convocatoria

Afirmó que han estado hablando con algunos legionarios. “Hemos hecho una cobertura, no la ideal todavía, pero progresivamente he ido conversando con algunos y he tenido una gran respuesta, una buena disposición por estar en la selección y por comenzar este camino con nosotros”.

“La planificación ya estaba prevista antes de venir a la presentación. La presenté a la Comisión de Selecciones, fue aprobada y con los profes hemos estado trabajando en el análisis de lo que van a ser nuestros rivales como Guatemala en el amistoso, y Jamaica como Granada, que nos enfrentaremos en la Nations League”, detalló.

Para finalizar, Reinaldo Rueda reveló que a finales de este mes se realizará un microciclo, único previo al amistoso contra los chapines y los juegos de la Nations League.