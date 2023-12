Romell Quioto revela ofertas, le pide perdón a Rueda y habla de Costa Rica: “Es una final para nosotros, tenemos que ir con todo”

El hondureño Romell Quioto ha sido uno de los mayores protagonistas en el 2023, porque no pudo mostrar su mejor versión futbolística a causa de las lesiones y presuntas indisciplinas lo dejaron fuera de combate del Honduras-México. La actualidad del “Romántico” es nuestro país, donde está gozando de vacaciones, pero en el que se está poniendo a tono para redimirse en el 2024 que llegará dentro de tres días. Las buenas obras también forman parte de la vida de Quioto, quien este jueves madrugó para regalar juguetes en el centro médico de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. En este lugar estuvo DIEZ, que charló con el delantero hondureño que se ilusiona con seguir siendo extranjero y regresar a la Selección de Honduras que dirige Reinaldo Rueda. ¡Le pidió perdón al DT hondureño y ¿qué dijo en la previa del choque ante Costa Rica?

- LA ENTREVISTA - ¿Cómo está el futuro de Romell Quioto? Por los momentos esperar que pase el año, ya después vamos a analizar las ofertas que están llegando y tratar de tomar lo mejor. ¿Cerca de Turquía? Eso fue un rumor, eso se enfrió, estuvimos esperando una oferta real, pero no se dio nada. ¿De la MLS tiene? Hasta el momento no he recibido nada. Hasta el momento he recibido de China, Arabia, de Irán, varios lugares. Cuando el jugador hondureño se va a Asia, no es vitrina para la Bicolor, ¿cómo lo toma? Al final del día si un técnico te quiere llamar, te va a llamar independiente de donde estás. Por poner un ejemplo, yo salí de Houston cuando había un huracán. El que esté en Asia no quiere decir que de una u otra manera siempre he tomado la decisión de venir a la Selección. ¿Romell Quioto quiere regresar a la Selección de Honduras? Sí, independientemente dónde esté, yo vendré a la Selección, sin ningún problema.

¿Cómo está el tema de La H, tiene las puertas abiertas? Sí, yo tengo las puertas abiertas, él (Reinaldo Rueda) nunca me cerró las puertas. Después de lo que pasó tuvimos la oportunidad de hablar, un poco decepcionado porque sabe que soy de los referentes, pero yo sé que las puertas están abiertas. Romell, estamos en fin de año, ¿te arrepientes de lo sucedido? Sí. Claro. Al frente de todas las cámaras yo sé que lo hice mal, sé de que tengo pedir disculpas al profesor, a mis compañeros y a todo un país. Sé que tenía que haber estado ahí, al final, todo pasa algo, toca reconocer de los errores y seguir trabajando. Siempre le has dicho “Sí” a la Bicolor Siempre lo he dicho. Y como dije la vez pasada, en su momento hubo algunos que no quisieron venir y yo siempre he levantado la mano, aunque se escuche feo, esperando que se me vuelva a dar la oportunidad. Tuviste bronca por no haber estado en ese partido ante México Sí. Claro. No solo en México, también aquí, aquí la Selección aquí jugó un bonito partido, se ganó. En México también la Selección hizo un buen partido. Me hubiera encantado estar ahí en los dos partidos, pero ya es algo que pasó, ahora toca trabajar y pensar en lo que viene. ¿En qué ha cambiado Romell Quioto? Uno como persona comete errores en el día a día, en eso hay que trabajar, tampoco venimos a este mundo a ser perfectos. Se viene Costa Rica, ¿se le puede ganar a los ticos? Claro. Ese va a ser un duelo bastante difícil, sabemos lo que son los partidos ante Costa Rica, pero sí se le puede ganar. Esperamos tener la oportunidad de estar ahí y disfrutar de la clasificación a la Copa América. No está Choco, que levante la mano Quioto Yo siempre he querido estar, pero en estos momentos contra México pasó lo que pasó, hay jugadores ausentes y voy a trabajar, prepararme bien para estar ahí. ¿Por dónde puede pasar ese buen resultado? Son partidos en el que hay que ser muy inteligente, tener paciencia porque no hay mañana, es una final para nosotros, tenemos que ir con todo. ¿Lo de Olimpia es real? Para ser sincero y porque la gente se está ilusionando porque me ve entrenando con ellos, yo soy de la casa, se lo he dicho a todos, pero mi prioridad es seguir en el extranjero.

¿Firmará por Olimpia? La verdad no. En estos momentos no tengo planes de firmar por el Olimpia, pero es un equipo que siempre me ha mantenido las puertas abiertas. En un futuro, si me toca regresar, yo sé que para mí va a ser bienvenido. De todas las ofertas que ha mencionado, ¿cuál es la más cercana? Es que hay varias, no te puedo decir cuál es la que está más cerca, vamos a esperar que termine el año. ¿De qué países? De China, de Irán, pero no te puedo decir, por los momentos. ¿La de Asia es la más segura? Yo creo que sería lo más seguro, pero veremos. ¿Para cuándo tiene pensado hacer su viaje? Todavía no tengo fecha, por eso empecé a prepararme, porque en la primera o segunda semana de enero me dicen que tenga que viajar, entonces, estaré listo. Romell, ¿cómo la generación y el camino de la Selección de Honduras? Es una generación que ha demostrado que sí se puede, espero que la Selección siga así, creo que es un grupo bonito, con muchos jóvenes, con algunos que otros experimentados, que siga así. ¿Qué opinas de Luis Palma, quien juega Champions League? Ojalá todo hubiéramos tenido la posibilidad de jugar Champions, él lo está haciendo bien y ha estado trabajando para eso y se lo merece. ¿Ves a otro jugador hondureño jugando Champions? Ojalá que sí, que todo sea por el bien del país y, que no solo jueguen Champions sino que también salgan al extranjero. ¿Qué mensaje le manda a Reinaldo Rueda? Desearle feliz navidad y un próspero año nuevo.