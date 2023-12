Quioto se defiende y levanta la mano para la Selección de Honduras: “Cuando muchos no quisieron venir, yo era el que estaba ahí”

El delantero hondureño, que quedó sin equipo luego de no renovar ligamen con el CF Montréal de Canadá, no pierde de vista sus propósitos para el próximo año, y uno de ellos es volver a la Selección Nacional de Honduras.

Consultado sobre su posibilidad de fichar por el tricampeón Olimpia, adujo. “Creo que haré pretemporada con Olimpia, la otra semana empiezo el gimnasio, el profe Pedro Troglio ha dicho que quisiera tenerlos a todos, pero es una situación complicada”.

Y es que Romell Quioto no olvida que cuando la selección hondureña atravesaba el momento más álgido de los últimos 30 años, él siempre estuvo presente, de hecho hasta portando el gafete de capitán. Se puso a disposición de Reinaldo Rueda para el partido de marzo ante Costa Rica en el repechaje rumbo a Copa América.

“Para este 2024 tengo varias metas y una de ellas es volver a la Selección Nacional, ya para ese partido ante Costa Rica creo que estaré en forma y si el profesor me toma en cuenta, pues bienvenido sea, he sido el jugador que siempre he levantado la mano y va a sonar feo lo que diré, pero cuando muchos no quisieron venir, yo era el que estaba ahí”, concluyó soltando el dardo.