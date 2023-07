Samuel Caballero habla de la personalidad de Quioto, valora la llegada de Rueda a Honduras y el club de Inglaterra por el que pudo fichar

Samuel Caballero es una de las leyendas que trabaja en silencio en los Estados Unidos. La nueva vida del exdefensor hondureño del Udinese del Calcio Italiano es entrenar niños y jóvenes. VER MÁS: ¿Fogueo sin legionarios? El debut de Reinaldo Rueda con Honduras no sería en fecha FIFA: el plan de Fenafuth El corpulento exjugador hondureño atendió a DIEZ en un Facebook Live y contestó las preguntas, además, respondió a algunas que los usuarios que estaban siguiendo la transmisión hacían al exseleccionado. A Caballero le recordaron el beso que le dio al mexicano Cuauhtémoc Blanco durante la Copa Oro del 2007, lo cual se lo tomó con mucho humor, también habló de la actualidad del fútbol hondureño, de la llegada de Reinaldo Rueda y de igual forma de las polémicas de Romell Quioto.

Asimismo le quedó tiempo de charlar un poco sobre lo que fue su carrera, el club inglés al que pudo ir y que de último momento se cayó la negociación que derivó con su llegada al Udinese de Italia. LA ENTREVISTA: ¿Cómo analizas la actualidad del fútbol hondureño? Realmente lo que necesita el fútbol hondureño es trabajo. El problema no es que ya estés a nivel profesional, es en nuestras bases, preparando los jóvenes. En mi experiencia, que es trabajar con jóvenes y niños, requieren mucha atención y un trabajo distinto. Eso es lo que yo he podido ver en la actualidad del fútbol de nuestro país, que el trabajo base es muy poco y tenemos pocos entrenadores que trabajen en esa área y que estén capacitados en la estructura de los jóvenes y niños. ¿Qué diferencia encontras de tu época a la actual? Me tocó compartir con una generación que venía con valores diferentes. Me tocó compartir con Nahún y Juan Carlos Espinoza, el ‘Pollo’ Galindo, Dolmo Flores, para mí eran emblemáticos y te enseñaban otra actitud de futbolista y eso me sirvió. Mi primer entrenador cuando llegué a la profesional fue ‘Chiquito’ Malinowski, tuve la oportunidad de ser entrenado por Gilberto Yearwood, un jugador que admiraba mucho y cuando tuve esa oportunidad la aproveché al máximo. Todas las dudas que tenía en mi carrera se las consultaba a Gilberto y él siempre me aconsejó, esas experiencias que tuve me ayudaron a crecer como futbolista y eso le está faltando al jugador, tener esa figura que te pueda orientar. No es tanto que sea una figura que él admire, sino que sea un jugador que le pueda dar una orientación en la posición que juegue.

¿Hay mucha diferencia de esta generación a la del 2006 0 2010? Sí, en nuestros tiempos no teníamos la Play Station, teléfonos, que te entretienen y es algo que te saca de la concentración. Los jugadores de hoy tienen que saber llevar la tecnología de la mano y la deben de aprovecha para educarse. En los últimos años hemos ido tocando fondo y otra selecciones nos van pasando, ¿crees que con el nombramiento de Reinaldo Rueda podamos levantarnos? Pienso que no va a cambiar el fútbol de nuestro país, le va a dar una imagen, sí, porque él tiene una buena imagen, pero los Federativos lo que buscan es darle una imagen al fútbol y no cambiar la realidad, es ahí donde nosotros estamos fallando, en la parte estructural y organizativa de poder trabajar en la base de nuestros jóvenes. Desarrollar muchachos con valores, que tengan el talento y saberlos pulir, pero no es cualquiera que los puede pulir. El futbol en nuestro país es la primera materia que aprendemos, pero cada uno debe hacer el rol que le corresponde, cada uno tiene su talento. Este país me ha permitido desarrollarme como técnico, me he ido preparando y he visto cómo los jugadores aquí se van desarrollando, pero todo es un proceso. Tu eras un líder en Honduras y de los más respetados, hoy el capitán es Romell Quioto, ¿qué consejos puedes darle porque porta un gafete de capitán en la selección? En mi experiencia, cuando pude vestir la camiseta de la selección, era un honor para mí, no significaba que iba a ganar dinero. Para mí fue un sueño hecho realidad llegar a la selección, pero me encontré una serie de circunstancias que realmente me dieron pesar y me costó superarlas, pero antepuse siempre mis sueños y el amor a mi país y lo que representaba para mí portar la camiseta de la selección. En el equipo aprendí a tener un carácter para ser competitivo, aprendí que nadie te regala nada y con tu esfuerzo empiezas a tener una imagen como futbolista y profesional. Poder compartir con figuras que te enseñan, eso te da un estatus como futbolista y el ganarte el respeto en el futbol es a través del buen trabajo, comportamiento y responsabilidad que tienes dentro y fuera del campo.

Para mí esas enseñanzas fueron importantes y creo que a estos jóvenes eso les ha faltado. El tema de Romell Quioto es que ha adquirido una personalidad porque creo que es una persona que ha crecido con su propio esfuerzo en la carrera de futbol. No creo que haya tenido un padre, o no sé, siempre es una madre que está ahí que pocas veces poder ver y seguir sus consejos. El jugador de hoy en día es lo que falta, es orientación que les puedan dar. ¿Ves hoy a Honduras clasificarse al próximo mundial? Cuando estoy aquí y escucho a un hondureño decir que es un país corrupto y con mucha delincuencia, a mi me da tristeza, mi país es bello y con gente y lugares maravillosos, tiene mucha cultura, que hoy lo estamos perdiendo, sí, porque venimos a este país y muchos nos olvidamos de dónde venimos, si vos perder tu cultura perdes tu identidad. Estos futbolistas que tenemos hoy en día son muy talentosos porque han pasado pruebas para estar en la élite del fútbol. No podemos demeritar los que están hoy en día, estos chicos tienen la responsabilidad, no de llenar lo que nosotros hicimos, pero sí de mantener ese nivel. Requieren muchas cosas, pero no es culpa de ellos porque es un país en el que no pueden tener todo lo que se necesita para lograr tener un buen nivel de futbol. Todavía no me contestas la pregunta, ¿ves a Honduras clasificar al Mundial? Por eso te estoy explicando, este es el talento que hay y admiro a los jugadores que hay y creo que sí tenemos un gran talento y con los conocimientos del profe Rueda creo que habrá un buen trabajo para escoger los mejores jugadores que puedan representar a la selección, entonces creo que sí vamos a clasificar al Mundial. Tu donde jugaste fuiste un referente, pero hay algo que te marcó y fue ese beso a Cuauhtémoc Blanco, y en este Live lo están recordando... Creo que sí, es algo del día a día que siempre escuchamos esos comentarios y en las entrevistas es lo primero que lo recuerdan, la gente todavía se ríe de eso ja, ja, ja... Has tenido la oportunidad de estar cerca del Olimpia y Motagua, ¿cómo ves la actualidad de estos dos clubes? Esa rivalidad es la que siempre se ha mantenido en el fútbol hondureño, lo único que no se ha perdido es la competitividad entre Olimpia y Motagua. Veo esta vez que Motagua se ha reforzado, tiene un gran equipo, un gran entrenador como Ninrod Medina, y la experiencia que él ha adquirido es importante para transmitírselas a los jóvenes.

Olimpia con Troglio tiene una imagen y un futbol diferente, pero creo que es el compromiso que los jugadores adquieren al llegar a una institución como Olimpia. Ustedes como jugadores tienen muchas anécdotas, pero Rambo de León se cuenta algunas, por cierto ¿vos le crees esas a Rambo las que se cuenta? Sí, Rambo es una persona muy peculiar y extrovertida, yo le creo todas las anécdotas que habla porque las ha vivido, aunque se inventa algunas, pero nunca están de más ja, ja, ja... Yo he vivido las mías, pero como las de Rambo no las tengo, pero sí experiencias vividas a nivel de fútbol. Tantas que tuve, pero no son tan peculiares como las del Rambo. ¿A qué exjugador hondureño pondría Samuel Caballero en el cuerpo técnico de Reinaldo Rueda? Es un tema que yo no podría opinar, creo que la persona que elijan va a tener su méritos y creo que todos los que estén en esa lista que puedan acompañar al profesor Rueda, bien merecido lo tendrán. Lo importante es la oportunidad que se le pueda a dar a un entrenador de Honduras. Me gustaría ver a cualquiera de mi generación ahí como Danny Turcios, Reinaldo Tilguath, me gustaría que tengan más oportunidad. Esta generación con la que compartí son muy preparados y ojalá tengan esa oportunidad. Cuéntanos y recuérdanos cómo fue tu carrera en el extranjero... Mi primer traspaso fue para Italia, pero antes de eso iba a ir a Inglaterra, no se dio la negociación al final. Viajé ahí, fue en el 2000. El Coventry City iba a pagar el dinero que estaba pidiendo Olimpia y al final un pequeño detalle en el contrato fue lo que no hizo posible mi contratación, y al final me fui al Udinese, el cual se dio. Estuve ahí tres años y medio. Me regresé al fútbol de Uruguay porque me lesioné y después me vine a los Estados Unidos con el Chicago Fire, estuve un año, firmé por tres temporadas, pero vino la oportunidad del fútbol de China porque fui con la selección a una gira por Asia, me vieron, les gustó mi trabajo y estuve por allá el resto de nuestra carrera que fueron seis años.