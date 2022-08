Muy cabizbajo: Jorge Benguché rompe el silencio tras su regreso a Honduras y responde a las críticas ante su convocatoria

LA CONFERENCIA

¿Cómo toma las críticas por su convocatoria?

“Venir a la Selección es un plus. (...) Aunque parezca una locura, estoy feliz de haber regresado. Allí hubieron cositas (sobre Uruguay) que me las guardo, son cosas que uno vive y aprende, las cuales no estuvieron tan bien. Diego me dijo que aprovechara la oportunidad”.

¿La pasaste mal en Uruguay? “Bueno, no mal en el sentido de... bueno, como dije, me lo guardo para mí”.

¿Lo hicieron sentir mal o fue algo futbolístico? “No, no... son cosas que me los guardo”

¿Falta de oportunidades? ¿maltrato? “No, no, nada de eso. Viví allá muy bien, tranquilo. Ahora estamos acá de nuevo”.

¿Cómo vienes físicamente? “Vengo bien , si te quedaras (en el entrenamiento) lo notarías.

¿Dónde jugarás en esta temporada? Existe un problema legal con Cerro Largo que te impediría jugar en Olimpia. “La idea es estar en Olimpia, ya mentalizado en quedarme aquí. Creo que sí podré jugar, no manejo eso (tema legal), pero esa es la idea, estar con el equipo”.