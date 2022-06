Tato García, el artífice de cuatro figuras de la Sub-20 de Honduras: ¿cómo los descubrió y qué recuerda de sus inicios?

“Había visto sus partidos en menores y me llamaba la atención su poderío físico, que si bien no era alto como ahora, pero contaba con mucha velocidad y potencia. En las primeras prácticas con el plantel, mencionaba que quería verlo chocar con Allans Vargas , Frank Arévalo y Getsel Montes . Con 14 años era un jugador más de primera”, recuerda García cuando descubrió el talento del anotador de seis goles de Honduras en el Premundial.

“Todo fue previo a la final de Copa Presidente (noviembre 2018). Aceituno no debutó porque perdí la final, pues haber ganado dos títulos en un año con el equipo, hubiese debutado y de paso histórico al ser el chico más joven en hacerlo, pero al perder, pensé que la gente del equipo no lo iba a tomar bien, sin embargo desde allí empezó a entrenar con nosotros en primera”, mencionó Tato, quien posteriormente salió del club. Aceituno debutó hasta en 2021 con el Raúl “Potro” Gutiérrez; ahora acumula 7 juegos ligueros.

Isaac Emanuel Castillo Díaz (24/05/2003) sorprendió a Honduras cuando debutó con Marathón en partido ante Diriangén (Nicaragua) por la Liga Concacaf teniendo apenas 17 años y siendo un total desconocido.

“No era nada fácil. Isaac era la séptima opción como contención. No tenía ni contrato en el club y tuve que apurar que lo firmaran porque sino, no hubiera podido jugar. Tuve una pretemporada corta con 3-4 amistosos, allí él se fue “mechando” de a poco y lo conversé con el cuerpo técnico, les dije que de los contenciones que tenía, era Castillo el que me daba cosas diferentes, y que si todo iba bien, debutaría como titular en Nicaragua”, recuerda, sin embargo, el volante ya había firmado un contrato como reservista en marzo, meses antes de su llegada.

Ahora Isaac es el jugador de la Bicolor que más partidos en Primera División acumula (34), pues desde su estreno se convirtió en titular indiscutible en el Monstruo Verde, donde batalló con jugadores de categoría por el puesto.