EXCLUSIVA: Cristian Cálix llora al recordar a su padre y al hablar del Atlas

Con apenas 19 años de edad, Cristian Cálix está viviendo una aventura que pocos pueden presumir, estar en el extranjero. El volante fue presentado hace unos días como el nuevo refuerzo del Atlas de México y habla DIEZ de su experiencia y su primera entrevista como legionario.

Mientras disputaba el Premundial de Bradenton, Florida camino a Polonia 2019 con la Selección de Honduras, tenía la ilusión de que lo observarían los visores de diversos equipos y así podría salir del país en busca de sus sueños.

Sin embargo, en el mes de diciembre, Cristian vivió una de las situaciones más difíciles de su vida, la pérdida de su padre, a quien le había prometido que buscaría triunfar en el extranjero. Y aunque ese vacío que siente nadie lo puede llenar, sabe que desde lo más alto su "ángel", lo está guiando.

Cálix con su voz entrecortada y llorando, habló desde México sobre su fichaje y recordó a su querido progenitor. Además habló sobre su situación futbolística, pues de momento no podrá debutar con el primer equipo, porque fue una de las últimas incorporaciones del Atlas, pero está trabajando para ser tomando en cuenta muy pronto.

¿Qué tal van tus entrenos?

Estoy trabajando aparte con el equipo, no hice nada desde que jugué con la selección, y ellos empezaron a hacer trabajos hace días.

¿Cómo se da tu llegada al Atlas?

Es una bendición poder estar acá y ser fichado por el Atlas, es un representativo de aquí y estoy feliz de compartir con esta familia.

¿Cómo te has sentido tú?

Muy bien la verdad, como en casa. Como todos sabemos Atlas es un equipo que está formado por muchos jóvenes y hay buena relación.

Tú tenías pláticas con Marathón pero tu sueño era salir al extranjero...

Creo que Atlas tiene visores y me vieron en el PreMundial, mi representante les habló de mí y seguramente les ha gustado.

¿Te sorprendió cuanto tú representante te dijo que había una oferta seria del Atlas?

Yo siempre me imaginé que al mostrarme en torneos internacionales con la Selección iba a tener la oportunidad que me miraran afuera, el momento llegó y mi representante me iba a dar esa sorpresa que me quería un equipo de afuera y gracias a Dios pasó.

¿Había otras opciones afuera?

Eso lo manejó mi representante, según él otros equipos estaban interesados, pero a mí me pareció muy buena la idea de venir al Atlas y espero acomodarme lo más pronto posible.

La gente de Marathón quedó un poco molesta contigo, pero tú tenías que velar tu futuro.

Sí, siempre supe que se iba a hablar bastante de esto, pero yo trato de tomar las cosas con tranquilidad por mi familia, por mi mamá, pero obviamente para una madre cuando hablan mal de su hijo se va a sentir mal, pero bueno, hay que dejárselo todo a Dios.

Cálix respondió a las críticas que le hizo el entrenador del Marathón, Héctor Vargas.

Héctor Vargas fue duro al decir que ojalá no te convirtieras en un vagabundo ¿qué dices tú de esto?

Sí, luego dijo que él no lo había dicho de mala forma, yo tal vez sí le entendí que había dicho eso refiriéndose que yo no anduviera de un equipo a otro. Pero aquí voy a trabajar con la mentalidad que me van a salir las cosas bien.

Pasa que los jóvenes van a equipos importantes y tal vez les cuesta adaptarse, pero tú has trabajado para esto...

Claro, todas las cosas se las pongo a Dios y uno como jugador quiere salir al extranjero. Es un sueño el que estoy viviendo acá.

Manejaste todo bien secreto... Solo tu familia lo sabía...

(Risas)... sí es que esto se toma de bajo perfil, obviamente mi familia lo sabía primero.

¿Ya hablaste con el técnico Guillermo Hoyos? ¿Qué te ha dicho?

Sí, hemos hablado y me ha recibido de una manera muy buena, que no estoy solo y que tengo el apoyo de ellos.

Específicamente han hablado a dónde vas a jugar porque se menciona que podrías jugar con la Sub-20 por tu edad, o en el primer equipo...

Yo estoy con el primer equipo y mi mentalidad es el primer equipo, si ellos toman la decisión que me van a mandar a la Sub-20 pues yo voy a trabajar y dar el 100% de mí. Tengo bastante claro que a donde vaya tendré una competencia fuerte.

¿Estás convocado para el partido de este día ante el Querétaro para la primera fecha del torneo de México?

No, porque estoy haciendo trabajos aparte como había mencionado, todo es un proceso, ellos ya tienen más de un mes de pretemporada y tengo que ponerme al ritmo de ellos para ser tomado en cuenta.

El mediocampista Cristian Cálix en su presentación con el Atlas junto al director deportivo, Rafael Márquez.

Cómo estás transportándote, vivís en un hotel, cuéntanos un poco de esto...

Pues ahorita estoy en un hotel, una persona pasa por mí del club, y ahorita estamos en los movimientos en donde voy a vivir y todo eso. El club me está brindando todo por el momento y ya después veremos cómo va todo.

¿Tu familia qué te dice?

Mi mamá en su momento se puso un poco triste porque me vine de allá, pero ya después tomaremos decisiones para ver si se viene para acá o como ella quiera. En la familia hemos pasado momento muy duros. (Llora, toma un respiro y continúa hablando), pero todo hay que dejarlo en las manos de Dios y que sea como él diga.

Eso te da fuerza...

Sí, fue lo que mi papá siempre quiso (voz entrecortada) que pudiera salir afuera.

Tu padre está feliz y orgulloso y seguramente triunfarás por él...

Mi papá era un loco por el fútbol y disfrutaba verme jugar, yo sé que él es el ángel que me guiará en toda mi carrera y todos los triunfos que yo haga serán dedicados para él.

¿Qué le dices a tu familia desde México?

Que los amo mucho y el esfuerzo que estoy haciendo es para el bien de ellos.

¿Te pusiste alguna meta para este 2019?

La meta de uno es que todo le salga bien, hay que trabajar fuerte para esto, y pedirle a Dios sabiduría.

Se viene el Mundial de Polonia...

Claro, a quien no le gustaría disputar un Mundial, y estoy trabajando para el futuro y todo lo que se viene.

¿Has tenido comunicación con los hondureños que están jugando en México? Ya sea Beckeles, Chirinos, Crisanto.

No, todavía no con ninguno de ellos, con el único que he estado hablando de los legionarios ha sido con Romell Quioto, él me ha dado algunos consejos por la experiencia que tiene de estar afuera y los voy a tomar.

LO DIJO CÁLIX:

"Todo en mi carrera lo tomo con responsabilidad y si estoy acá es porque algo de mí les gustó a ellos".

"Yo estaré trabajando en la cancha y buscaré divertirme. Es un poco duro para uno estar los primeros días pero después uno se acomoda, todo irá despacio y que salga de la mejor manera".

"A la gente de Marathón le digo gracias porque han sido parte de esto, ellos fueron muy buenos conmigo, y gracias a mis amigos que han estado en las buenas y en las malas, estoy muy agradecido con ellos".