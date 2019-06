Antony "Choco" Lozano tendría un pie afuera del Girona, según medios españoles

Malas noticias llegan desde Europa para el delantero hondureño Antony Lozano, ya que medios importantes de España aseguran que el legionario tendría los días contados en el Girona, club que adquirió sus servicios en la temporada 2017-18 y con quien mantiene contrato hasta junio de 2022.

Girona presenta denuncia por amaño de partidos y pide quedarse en primera división

Según el portal El Dorsal de la isla de Tenerife, el atacante catracho sería una de las bajas que los catalanes anunciarían en el proyecto para regresar a la primera división del fútbol español tras el descenso sufrido en la campaña finalizada.

"El futuro inmediato del ex del CD Tenerife Choco Lozano no está claro. El ariete tiene un pie afuera del Girona, que busca reforzar su delantera para intentar el regreso a Primera División", reza la nota escrita por los comunicadoles españoles .



Recientemente Antony Lozano disputó con la Selección de Honduras la Copa Oro 2019 y anotó un gol, sin embargo su actuación no fue la más destacable. Por lo tanto, el equipo gironés no podría excusar a una salida en el mercado veraniego en forma de préstamo o incluso un traspaso a otra institución. El cuadro albirrojo esperaría obtener al menos un millón de euros por el futbolista.

Las 20 dianas marcados cuando vistió la camiseta del Tenerife, además del buen desempeño realizado que lo llevó hasta la Liga de las Estrellas, lo situarían en la órbita de los blanquiazules que sueñan con un posible retorno del ariete nacional a su plantel.