Michaell Chirinos: ''Mi costo me ha afectado para salir al extranjero, es mucho''

La Ceiba se vistió de gala este sábado para recibir al Olimpia por la primera jornada de la Pentagonal del Torneo Apertura 2019 en donde trajo consigo a Michaell Chirinos, pero esta vez como un visitante y aficionado más que presenció el duelo ante el Vida desde las graderías.

Vida se agiganta y le pega al Olimpia en el arranque de la Pentagonal

Es evidente que su presencia no ha pasado desapercibida, acaparando miradas desde que bajó de su coche, hasta cruzar las vallas de seguridad camino al sector de silla.

En relato a DIEZ comentó que "primera vez que vengo como aficionado, ahora como futbolista quizá en una siete ocasiones. No había conocido las playas, ahora hice un recorrido, llegué temprano para distraerme y sacarme todo lo que el año me ha dado. Hoy estoy disfrutando de Olimpia".

Sobre lo que piensa del equipo merengue es claro en que lo ve "muy bien, cerró las vueltas en primer lugar, su mentalidad tiene que saber que hay tres puntos de por medio, es importante la victoria".

Con todo ello, mientras los fanáticos ceibeños alardean y alientan a su equipo, es inevitable preguntar sobre su pasado fugaz en la MLS con el Vancouver, liga en donde tuvo poco protagonismo, pero dejó buenas sensaciones.

"Fue muy importante porque cerré bien, me felicitaron por el torneo que hice. El profesor quedó contento porque dí más de lo que él esperaba", soltó.

Chirinos: ''Si juego un segundo con Olimpia, no vuelvo a escuchar ofertas''.

Es evidente que este pasado no se compara con su pasaje anterior en la Liga MX en donde destacó con Lobos Buap siendo titular en 33 de sus encuentros.

Es por ello que considera que "por mí continuaría en México, es una liga que me gusta y me favorece, te dejan jugar, puedo encarar y eso me gusta".

Su valor aumentó considerablemente

Pero estas palabras tienen un costo, mismo que lo ha privado de salir con libertad al ser un jugador "de alto costo".

"Mi precio es una de las partes que me ha afectado para salir al extranjero fácilmente. Al tener la oportunidad de salir a México fue un plus para que mi promedio de valor subiera. Jugué todos los partidos, metí seis goles en una liga que no es nada fácil", comentó.

Y agregó: "Es algo complicado porque mi costo es mucho y no cualquier equipo quiere soltar esa cantidad".

"Chiri" ahora le resta un año y medio de contrato con los merengues y asegura que "si no se concreta nada en el extranjero continuaré en el equipo. Mi representante lo sabe, si comienzo a jugar un partido con Olimpia (el próximo torneo), me quedaré definitivamente. No volveré a salir después".