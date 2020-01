Franco Güity: "La gente sabe que quiero jugar en Motagua, pero no podía rechazar esta oportunidad"

Franco Güity se destapó con los Lobos de la UPNFM en el torneo Apertura 2019 de la Liga SalvaVida y quedó como uno de los máximos goleadores del campeonato, eso levantó el interés de varios clubes nacionales e internacionales.

El atacante de Santa Rosa de Aguán, Colón, marcó 14 tantos, el mejor registró de su carrera desde que debutó en el 2009 con el Hispano de Comayagua.



Esos goles en el torneo hondureño llevaron a Franco Güity a estar en la órbita de clubes de otros países y nacionales, como el caso de Motagua, los azules pusieron sus ojos en el delantero de 32 años, pero al final terminó aceptando salir y vivir su primera experiencia en el extranjero con el Al-Nojoom de la primera división Arabia Saudita.

Franco Güity en su presentación con el Al-Nojoom de Arabia Saudita, su primer club fuera de Honduras.



El delantero ya está en el continente asiático entrenando con su nueva escuadra y en una entrevista con DIEZ aseguró que se encuentra en el proceso de la: "adaptación, tratando de conocer a mis nuevos compañeros y lo que quiere el técnico".

Sus primeros días en el país Saudí

"No tengo ninguna queja al respecto, me han tratado de buena manera y estoy agradecido por eso, muy pocas cosas me sorprenden la verdad en cuanto a las instalaciones, me enfoco más en lo que tengo que hacer dentro del campo", dijo el delantero catracho.



Sobre su llegada al Al-Nojoom y su primera gran oportunidad en el extranjero Franco Güity comentó: "Yo creo que la vida es un viaje de constantes cambios, es el momento que Dios tenía para mí, un nuevo reto y experimentar algo diferente lejos de Honduras, la mayor motivación que tengo es demostrarme que puedo abrirme puertas aquí".



El atacante de 32 años ya entrena con su nuevo equipo y al ser consultado por el posible dorsal que puede utilizar aseguró que otro hondureño le dio un consejo sobre el tema.

"Bueno la '7' y la '77' están ocupadas, por lo que tendré que optar por otro dorsal, si está disponible el 35 lo usaré por petición de mí amigo Bryan Róchez, así estoy más contagiado del gol (risas: jajajaja)".



Franco también habló de otro cosas en la entrevista, se le consultó cómo se comunica con sus nuevos compañeros del Al-Nojoom y sobre la comida que consume en el país asiático.

Franco un hombre de familia, aquí junto a su madre, Mayer Félix, su hija, Britany Mayel y su padrastro, Asunsión Arauz.



"Hay un brasileño que habla español, uno que medio entiende algo y sino con lo más básico del inglés, por ahora, y ya en última instancia uso el traductor, pero trato de no utilizarlo mucho para aprender este nuevo idioma, lo importante es que el fútbol es universal y la comunicación no es tan complicada dentro del terreno de juego".



Y las nuevas comidas: "Es de lo más normal, pensé que habría una diferencia abismal, pero no". Y sobre probar algo que nunca se imagino: "No se me pasa por la cabeza no probar algo extraño, me criaron de una forma donde no tienes que ser gustoso porque un día estás arriba y otro abajo. Así que le entramos a lo que se venga o sea necesario".

La oferta rechazada a Motagua y su deseo

"El ofrecimiento de Motagua fue muy en serio, siempre que se interesaron en mí pasó algo, lastimosamente, las personas muy cercanas a mí saben que siempre he querido formar parte de ese club, pero bueno quizás será en otro momento porque fui muy sincero con ellos y les agradezco sus ganas de ficharme".

Franco Güity aclaró que lo económico no tuvo nada que ver con la decisión final de marcharse al fútbol de Arabia Saudita, ya que Motagua también le hizo una buena oferta y Diego Vázquez le trasmitió el deseo de contar con él.

El delantero de Colón despertó el interés de Motagua tras su gran torneo goleador con la UPNFM donde marcó 14 tantos en 18 partidos.



"Valoré más el hecho de venir a mostrarme, a mí edad iba ser muy difícil que llegara otra oportunidad de estas, el ofrecimiento de Motagua fue bueno, pero quise venir aquí, es la realidad", afirmó el atacante.



Luego de su gran temporadón con la UPNFM, Güity no descarta volver, asegurando que dejó las puertas abiertas y envió un cariñoso mensaje al entrenador Salomón Nazar.



"Para ser sincero a parte de ser mí DT, es como un amigo. Cualquier jugador puede alcanzar su máximo nivel con él por la confianza que te brinda y la calma que transmite", comenzó diciendo.



Y agregó: "Sufrí muchas injusticias y menosprecios de otros técnicos que son arrogantes, como también tuve otros que son muy buenas personas, pero en especial el profe Nazar, sacó lo mejor de mí".



Ahora Franco Danilo Güity se prepara su nueva aventura con el Al-Nojoom de Arabia Saudita y espera tener una temporada igual o mejor que la que tuvo con los Lobos de la UPNFM donde alcanzó 14 dianas en 18 duelos.

Los datos de Franco

El delantero debutó el 18 de julio de 2009 con el Hispano de Comayagua, desde ese momento ha disputado 225 juegos, marcando 64 goles y ganó un título, lo hizo con Real España en el torneo Apertura 2014.



Güity que hasta antes del Al-Nojoom solo había jugado para equipos nacionales como Hispano, Olimpia, Atlético Choloma, Real España, Victoria, Vida, Juticalpa y UPNFM.