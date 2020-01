Alberth Elis: "La Selección es para los que estén en mejor nivel, no para nombres"

En una extensa entrevista para DIEZ TV, Alberth Elis habló un poco sobre su actualidad antes de viajar a Estados Unidos para comenzar sus trabajos con el Houston Dynamo de cara a la nueva temporada de la MLS.

El futbolista hondureño pasó sus vacaciones en tierras catrachas, pero confesó que no se descuidó de la parte física, pues quiere brillar en este 2020.

“Si hay una meta que me he puesto es que este año sea mejor para mí, entonces sabía que no tenía que descansar, que tenía que seguir trabajando, tengo que seguir mejorando y eso me impulsa a trabajar más”, fueron sus primeras palabras.

Elis es uno de los jugadores más mediáticos que tiene en estos momentos el Dynamo de la MLS.

“Sin duda es una gran responsabilidad, uno no puede bajar un poco su nivel, siempre tiene que mantenerse al cien por ciento, en cada partido tienes que demostrar un nivel alto, al máximo, uno por eso debe trabajar día a día”, reconoció.

En estas vacaciones navideñas que recién pasaron, Alberth Elis afirmó que le asignaron algunos trabajos para mantenerse en forma.

“El preparador físico nos da un trabajo para que lo hagamos en todas las vacaciones, entonces lo tratamos de hacer al pie de la letra”.

OFERTAS DE OTROS CLUBES

Muchas ofertas han llegado a la mesa de Alberth Elis y se le consultó por qué decidió seguir en el Houston Dynamo.

“En lo personal yo quería salir del club, se lo había dicho a ellos, era una muy buena oportunidad que había llegado, al final fue un poco difícil aceptarlo, pero no se pudo, ahora estamos aquí, tengo un año más de contrato con el equipo y estamos listos para comenzar el campeonato con todas las ganas”, explicó.



Alberth Elis dio una entrevista exclusiva desde la barbería Elegance, en San Pedro Sula.

El delantero hondureño no quiso dar detalles del club que se interesó en sus servicios.

“Prefiero no decir país o nombre del equipo, pero era una liga top, era primera división, era una linda oportunidad, pero no se pudo dar, esperamos que pueda llegar una oportunidad mucho mejor”, expresó.

Hay que mencionar que uno de los equipos que estuvo cerca de fichar a Elis fue el Fenerbahçe de Turquía. Al final no se dio.

“No era el Fenerbahçe, esa llegó en enero del año pasado, la nueva llegó en junio, dos meses antes de que terminara el campeonato de la MLS, al final no se pudo llegar a un acuerdo con el Dynamo, tocó terminar el campeonato”.

Y agrega: “Soy un jugador profesional y si uno tiene un contrato con un equipo hay que respetarlo sea como sea, soy un jugador joven, sé que puedo seguir mejorando y cuando se me de una oportunidad estar preparado”.

UN MEJOR AÑO PARA ELIS

El 2020 quiere que sea diferente. Alberth Elis está renovado y asegura que su deseo es romperla en la MLS.

“Voy con muchas ganas de seguir mejorando, yo siento que este va a ser mi año, que con la ayuda de Dios todo va a salir bien y que la voy a poder romper en la MLS y con la selección que es lo que queremos todos”.

Elis tiene muy claro que actualmente se espera mucho de él, sobre todo cuando se pone la playera de la Selección. Sabe que tiene un papel que lo llama a marcar la diferencia.

“Es una gran responsabilidad, todas las personas están esperando que yo haga algo diferente o que adentro del campo se note la diferencia, es una gran responsabilidad para seguir dando el máximo”, afirma.

Sobre el amistoso que disputará la Selección de Honduras en marzo ante la República Checa, Elis lo analiza de esta manera: “Jugar contra un rival europeo no es de todos los días, va a ser un lindo reto para nosotros y hay que estar preparados, me toca hacer una buena pretemporada, comenzar bien el torneo y esperar ser llamado para dar lo mejor de mí”.



Alberth Elis dio la exclusiva a DIEZ de cómo es un día cuando le toca ir a la barbería Elegance en San Pedro Sula.

Y sigue: “Son rivales que nos ayudan a medirnos en qué nivel estamos, va a ser importante para nosotros este partido”.

EL REGRESO DE QUIOTO Y LOZANO

Uno de los tridentes ofensivos que gustó a muchos fue el que formaron Romell Quioto, Elis y Choco Lozano. ¿Quieres que regresen? Se le consultó y fue claro en su respuesta.

“Los que estén en mejor nivel son los que tienen que estar en la Selección, sea quien sea, ya sea que un jugador de experiencia esté en un mejor nivel que los jóvenes, tienen que llamarlo, o viceversa, la Selección es para los que estén en mejor nivel, no para nombres ni nada por el estilo”, subrayó.

Y agrega sobre Quioto y Lozano: “Todos sabemos de la capacidad que tienen, lo que han hecho en la Selección, claro que el tiempo que he jugado con Quioto nos ayuda para entendernos al igual que con el Choco, pero como ya dije, la Selección es para los que estén en mejor nivel y espero que Quioto recupere su nivel, al igual que el Choco”.

En relación a los trabajos que ha realizado Fabián Coito con la Bicolor, Elis dice que van por buen camino.



Alberth Elis asegura estar listo para afrontar el 2020 de la mejor manera, tanto con su club como en la Selección Nacional.

“Creo que vamos bien, el inicio fue algo complicado, la Copa Oro no fue como queríamos, teníamos muy poco tiempo de trabajo con el profe Coito, ahora hemos ido asimilando muy bien lo que él quiere ver, en cada partido lo estamos haciendo mucho mejor”.

OTRA FRASES DE ELIS

Premios Diez:

“Me parecen muy bien, ya pudo ganar dos veces, en lo personal seguimos igual. Gracias a Dios pudimos terminar bien el año, estuvimos en el 11 ideal de la Liga de Naciones, por ahí mi valor aumentó un poco y son cosas que me llenan de orgullo y que me dicen que estoy haciendo las cosas bien”.

Los gritos racistas a Wilmer Crisanto

"Son cosas muy duras para nosotros como garífunas, como negros, estando en un país donde gran parte de su población es negra. Nosotros los negros hemos representado a Honduras y lo hemos dejado en lo más alto, no yo, pero sí David Suazo, Carlos Pavón, Rolando Palacios en atletismo, son personas que representan a Honduras y nos sentimos orgullosos de ser de este país. Son cosas que no se tiene que dar en ningún lado, mucho menos en un país como Honduras, que la gran parte de su población es negra".