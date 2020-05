Alex López reveló que estuvo unos días en Motagua y por qué no se quedó

Cuántos casos en Honduras se han dado de jugadores que estuvieron en Motagua u Olimpia y terminaron declinando vestir esos colores. Amado Guevara y Carlos Pavón son los casos más famosos, en este sentido ambos estuvieron en sus inicios en Olimpia y por diversas circunstancias se marcharon sin jugar con los blancos.

Este día el volante Alex López confesó que fue parte de Motagua en sus inicios y detalló por qué no se terminó quedando. Asimismo mencionó cómo han sido estos días donde reanudaron los entrenos en Costa Rica.

“Son varios protocolos cuando llegamos a entrenar, hay varios camerinos y en cada uno hay ocho jugadores. Cuando llegamos nos miden la temperatura para ver cómo estamos, tenemos que pasar eso antes de ir al camerino. Tenemos que estar siempre a dos metros de cada compañero, en el campo hay 13 personas. De 7 de la mañana a 8:30 en cancha y luego en el gimnasio”, contó en la Mesa Redonda de Cinco Deportivo.

Y en que es Costa Rica actualmente hay 739 casos de coronavirus, 386 recuperados y tan solo seis muertes, único país en América que le está ganando la batalla a la pandemia. “Acá en Costa Rica se ha manejado de una forma muy tranquila lo que es la cuarentena, el tico trata de hacer lo mejor para cada persona”.

SU PASO POR MOTAGUA:

Avanzando la plática el 10 de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica recordó cuando estuvo unos días en Motagua y la razón para no terminarse quedando.

“Yo tuve también una parte donde estuve entrenando en Motagua, estuve dos semanas entrenando para un torneo navideño. Debía llevar la partida de nacimiento y no la llevé, a la semana estaba en Olimpia ya que no se tardaron ni dos días en pedirme los papeles”.

Y terminó añadiendo: “Lo mío es que tenía que llevar la partida de nacimiento y hubiera comenzado mi carrera en Motagua, pero al final ese día a mí se me olvidó y me acuerdo que me quitaron hasta el uniforme porque no podía jugar el torneo navideño. A la semana pasada se le acercaron a mi papá para que me fuera a Olimpia y así pasó”.