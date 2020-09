Jonathan Rubio da pistas de su futuro: "Estoy viendo varias situaciones, inclusive salir de Portugal"

Humilde, talentoso y con un futuro por definir, Jonathan Rubio, ex volante del Tondela de Portugal, habló en exclusiva para DIEZ y se refirió al momento que vive, las ofertas que está estudiando para poder tener claro su futuro.

Te puede interesar: Portugal, el nuevo mercado hondureño en Europa: Alberth Elis será número 15 en jugar en esta liga



Con un cartel de propuestas sobre la mesa, el volante hondureño no pierde la calma, siempre apegado a sus principios cristianos, confía que el momento y su destino están puestas en las manos de Dios.



"Estoy esperando incorporarme al nuevo equipo. Yo estoy trabajando por mi cuenta con un preparador físico, aprovechando el tiempo en familia y eso me ha servido. Tengo ganas de incorporarme a un equipo, no es fácil esperar, pero él es el dueño de los tiempos de Dios y si todavía no lo ha hecho, es porque todavía no es lo mejor", comenzó contando.





La liga de Portugal está a las puertas de comenzar su actividad y pese a que no tiene un futuro claro, el volante sigue analizando las propuestas que le mejor le convenga a él y a Huesca, dueño de su ficha.



"Yo todavía tengo contrato con el Huesca y eso no es fácil en el sentido de las negociaciones. Han surgido algunos equipos aquí en Portugal, pero al tener todavía contrato, no es fácil llegar a un acuerdo con Huesca. Realmente ellos quieren ayudarme y estamos esperando la propuesta que tanto a nosotros, como a ellos les parezca", explicó.



Para Rubio, el tema de la pandemia le ha complicado un poco para poder fichar por algún club. "Otra de las cosas que ha hecho imposibilitar incorporarme a un equipo fue el tema del coronavirus, el mercado está más lento. Tengo muchos compañeros que tampoco tienen equipo y realmente toca esperar. Yo ya estoy acostumbrado a este tipo de cosas y la paciencia es importante en el fútbol y no se pueden tomar decisiones a la carrera, faltan 20 días para que cierre el mercado de fichajes y antes de la fecha espero tener algo concreto".

A pesar de sus buenas campañas con el Tondela, el jugador hondureño ve muy lejos la posibilidad de seguir jugando la próxima temporada en el conjunto verde amarillo.



"Yo siempre he hablado bien del club (Tondela), me trataron muy bien y me sentí muy agusto. Será muy difícil que vuelva, pero en el fútbol todo es posible. Lo que hoy es verdad, mañana es mentira. Estoy viendo varias situaciones e inclusive salir de Portugal, pero estoy viendo la opción de cómo queda la situación de mi pasaporte".



El no tener el pasaporte de extracomunitario es otro de los aspectos que pone a pensar al jugador para dejar la Liga de Portugal y probar suerte en otro país.



"A principios de octubre cumplo cinco años de estar en Portugal y ya legalmente podría optar por el pasaporte. Estamos viendo varias opciones y la paciencia debe ser clave en el fútbol, no me puedo desesperar. Confío en Dios que aparecerá el proyecto que más nos conviene y seguir creciendo".

Y eso fue de las cosas que le cerró las puertas prácticamente para regresar al Huesca de España. "Una de las cosas que no hace eso posible es el hecho de ser extracomunitario, no llegaría a tiempo y ambas partes hablamos. En Huesca no será posible continuar, pero yo tengo contrato con ellos e hicieron una gran inversión en mí. Creo ellos están en el derecho de al menos recibir algo o al equipo que yo vaya, ellos tengan un porcentaje. Son varias cosas y por eso es que no hemos llegado a finiquitar con algún equipo, pero todavía nada que nos parezca que es lo mejor".



Además aseguró que: "La parte deportiva es muy importante, yo quiero seguir creciendo, tengo mucho que mejorar, quiero seguir jugando. ¿Han habido ofertas?. A lo mejor equipos que será difícil jugar y de nada sirve poder ir a un Porto u otro equipo grande y al final uno no va tener minutos. Creo que hay que dar pasos seguros, tener paciencia y seguir trabajando".



Rubio es claro que en su mente siempre está el pensamiento de llegar a un club en el que no se estanque futbolísticamente, sino que pueda tener mayores oportunidades.



"Un jugador cuando va a un equipo y no juega, realmente está dando pasos hacia atrás y eso es lo que quiero evitar también por la Selección, ya que sin jugar en el equipo, es difícil ser parte de la Selección".

El volante hondureño no quiso revelar las propuestas con las que cuenta, pero sí confesó que algunas que ha tenido no llenaron las expectativas.



"Es difícil mencionar por un tema de ética, respeto, pero al final no me quiero meter en problemas. He recibido ofertas de equipos que al final mi representante, mi familia creemos que no es lo mejor en este momento y por eso digo que la paciencia es muy importante. No voy a llegar al punto de quedarme sin jugar y creo que Dios tiene algo preparado para mí".



Jonathan Rubio está claro que tiene 20 días para definir su futuro en este mercado de piernas. "El último día del mercado de fichajes es el 5 de octubre y hasta esa fecha todo puede pasar, en un día todo puede pasar, ya me ha tocado situaciones iguales, donde lo tenía todo arreglado para firmar y al final de se cayó. Pude ser que así como ahorita no tengo nada concreto, puede ser que mañana ya tenga una excelente oportunidad".