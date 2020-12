Bryan Moya desde Angola: “Todos los días me levanto temprano a trabajar porque pienso en la Selección”

Bryan Moya ha recibido este fin de año una visita especial en Angola; llegó su familia desde Honduras y esto lo motiva. El mediapunta catracha manifiesta que espera que el año que viene pueda ser su despegue. Este martes debutó en la liga marcando gol.

Manifiesta que a pesar que se ha ido lejos, el entrenador de la Bicolor, Fabián Coito, le manifestó que mientras siga haciendo las cosas bien, seguirá siendo tomado en cuenta en la Selección Nacional que en 2021 estará disputando las eliminatorias mundialistas.

Video. ASÍ FUE EL GOL DE BRYAN MOYA CON EL PRIMERO DE AGOSTO

Primer partido en el torneo: “Me sentí bien, de poco a poco voy sumando dos juegos con 90 minutos y agarrando ese ritmo para sentirme mejor”, dijo Moya a la Radio HRN.

El gol anotado este martes: “Fue una jugada que nace de una presión que hacemos todo el equipo, cuando el portero de ellos la saca corta, presionamos y logramos que el central se equivocara al recibir el pase, me quedó a mí y aproveché el gol”.

Adaptado al balompié de Angola: “Desde que llegué el club me ha recibido con los brazos abiertos y me han dado todas las comodidades para que me sienta bien en el país. Sé que me irá bien en este país porque el fútbol es muy rápido”.

Arropado por su familia: “Hoy llegó mi familia a Angola, estar unido hace mejor la estadía en un país que es diferente a la cultura nuestra. Uno precisa de gente cercana para pasar diferente, estoy contento”.

Objetivos en Angola: “Este club es muy grande, lleva cuatro campeonatos ganados seguidos, estamos peleando el penta. Me motivó la Champions africana que fue como cuando fui a Venezuela, me gustan los retos buenos y poder avanzar cada ronda”.

Piensa en la Selección Nacional: “Yo no creo, el profe habló conmigo y me dijo que mientras haga las cosas bien tendré las puertas de la Selección abierta, obvio que si estoy pasando mala racha no me van a llamar. Todo mundo menospreciaba a la Liga de Venezuela y de allí fue que me llamaron a la Selección. Sueño con jugar un Mundial y todos los días me levanto temprano a trabajar para seguir creciendo porque pienso en jugar en la Bicolor”.

Constante comunicación con Fabián Coito: “El profe Coito me habló antes del juego ante Guatemala, le dije que no tenía ritmo de juego para la convocatoria, para qué ir si estuve siete meses parados, sin un juego oficial en 2020. Sería deshonesto ir a la Selección sin estar preparado mentalmente”.