Legionarios: Definición en Guatemala, Angola y toda la actividad de los hondureños en la MLS.

La temporada para los legionarios llegó a su fin o está cerca de terminar; en Europa la actividad de los hondureños prácticamente ya finalizó con alegrías para Antony "Choco" Lozano y Alberth Elis que consiguieron la permanencia en España y Portugal, mientras que para Bryan Róchez fue la sentencia del descenso lo que marcó su campaña con el Nacional de Madeira.



Para Rigoberto Rivas y Alfredo Mejía la frustración también llegó: Ninguno de los dos pudo conseguir el ascenso. En el caso de Rivas y la Reggina se quedaron lejos de acceder a los playoffs; para Mejía el golpe fue aún más duro ya que el ascenso con Levadiakos en Grecia se le escapó en la última jornada del Playoffs cuando con una victoria sellaba su promoción.

Leer más: ¡Sorpresa en Guatemala! Junior Lacayo y Comunicaciones pierden por goleada ante el humilde Santa Lucía en la final de ida



Para Jonathan Rubio y Chaves el panorama no es distinto, los Valentes se quedaron sin opciones de acceder a la Liga NOS de Portugal, aunque deberán jugar la última fecha este fin de semana ante Arouca para cerrar así la temporada con un triunfo.



Las buenas noticias llegan desde Angola: Bryan Moya y Primeiro D´ Agosto (46) siguen comandando la Girabola después de 20 jornadas. Para la estrella solitaria angoleña es un fin de semana importante ya que se medirá al segundo lugar del campeonato, el Desportivo Sagrada Esperanza (44). De ganar los de Moya y compañía ampliarían su ventaja en el liderato, pero una derrota dejaría a merced el primer lugar ya que los visitantes los pasarían en puntos y tienen un partido menos.

Te puede interesar: Saprissa echó a Alajuelense junto a Alex López para convertirse en el primer finalista en el fútbol tico



Quién definirá si es campeón o no el domingo es Junior Lacayo que junto a Comunicaciones deberá hacer una remontada épica en la final de vuelta de Guatemala. Los Cremas cayeron 4-0 en la ida ante anta Lucía Cotzmalguapa.



Finalmente, la MLS seguirá como la competencia de mayor actividad para nuestros legionarios. Rommel Quioto, Bryan Acosta, Maynor Figueroa y Boniek García comandan la acción 5 estrellas en el fútbol de los Estados Unidos.



Agenda Legionarios:



Sábado.



- MLS. Rommel Quioto. Montreal v Cincinnati. 11:00 am



- Portugal. Jonathan Rubio. Arouca v Chaves. 11:00 am



- Bolivia. Rubilio Castillo. Royal Pari v Atl. Palmaflor. 5:30 pm



- MLS. Bryan Acosta. FC Dallas v Real Salt Lake. 6:00 pm



- MLS. Boniek García y Maynor Figueroa. Houston Dynamo v Whitecaps. 7:00 pm



- MLS. Roger Espinoza. SJ Earthquakes v Sporting KC. 8:00 pm



Domingo.



- MLS. Andy Najar. DC United v Philadelphia. 5:00 pm



- Angola. Bryan Moya. Primeiro D´ Agosto v Sagrada Esperanca. 10:00 am



- Guatemala. Junior Lacayo. Comunicaciones v Santa Lucía Cotzmalguapa. 6:00 pm