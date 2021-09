Denil Maldonado lo cuenta todo: Su ausencia en la convocatoria, su charla con Coito y su futuro con el Everton

La Selección de Honduras no cerró de la mejor manera la primera triple fecha FIFA y ahora deberá evitar un nuevo traspié que nos complique el camino en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Uno de los grandes ausentes en esta primera convocatoria fue el defensor Denil Maldonado, quien milita en el Everton de Chile, quien en plática con Diez revela las razones por las cuales no pudo estar presente.

El zaguero catracho también no desaprovechó el momento para confesar la situación que vive en su club y el futuro que le espera en los próximos meses, ya que su ficha pertenece a Motagua, está a préstamo con el Pachuca y cedida el Everton.

¿Cómo ha ido la adaptación al fútbol de Chile?

Es un fútbol muy similar al hondureño, lo que pasa que los terrenos de juegos son muy diferentes, he tratado de irme adaptando rápido en los partidos y gracias a Dios voy sumando minutos en este fútbol de Chile.

Denil Maldonado durante uno de sus juegos con el Everton de Chile.

¿En qué aspecto te ha costado?

Al principio la comunión con los compañeros, uno trata de adaptarse rápido a ellos, agarrar confianza, la idea y cómo se mueven. Ya en los partidos es el ritmo de juego.

¿Cuánta diferencia del fútbol de Chile al nuestro?

Es muy rápido, las canchas cambian el sentido del juego, son muy técnicos en ese aspecto.

¿Cómo se autoevalúas tu proceso en el Everton?

Gracias a Dios se me han dado los minutos, el profe me ha la confianza en algunos partidos y trato de responder al máximo en los minutos que me dé. He hecho buenas participaciones, pero lamentablemente no se han dado los resultados. Vamos poco a poco y voy adquiriendo los minutos y estar dentro de la titularidad.

¿Te benefició la llegada de Roberto Sensini?

Uno como jugador trata de adaptarse a la idea del entrenador, así que uno es el que se adapta, él es muy tranquilo, te da confianza y me siento cómodo con él.

¿Futbolísticamente cuánto has evolucionado?

He adquirido mucha experiencia desde que fui a Pachuca, vine acá y eso me ha ayudado para ir mejorando poco a poco. Creo que he madurado mucho de cuando estaba en Motagua.

¿Fue la mejor decisión salir de Pachuca?

Podría decir que sí y a la vez que no. Obviamente no estaba sumando minutos porque había una competencia muy rígida en Pachuca y se me dio la oportunidad de venir acá, donde he sumado minutos, pero por otra no, ya que es muy diferente el nivel y en ese aspecto uno lo puede tomar como mal, pero creo que fue la mejor decisión venir acá para tomar experiencia y luego regresar al fútbol mexicano.

¿Roberto Sensini te ha ayudado en este proceso?

Bastante, el profe fue mundialista, tiene experiencia porque jugó de central y me ha ayudado. Él me trata de corregir en varios aspectos y me viene bien.

¿Te ha impresionado algo del fútbol de Chile?

No. No hay sorpresas, son jugadores buenos, cada quien tiene sus condiciones y por los momentos no me ha tocado vivir alguna sorpresa que sea diferente al fútbol europeo.

En diciembre se vence tu préstamo, ¿Cuál es tu futuro?

Eso se decidirá en estos meses en qué situación quedamos con Pachuca, si se hace la compra y esperar lo mejor de Dios o ver que otras opciones tenemos más adelante.

¿Has tenido ese contacto con la gente de Pachuca?

El acercamiento lo tiene mi representante, él maneja lo administrativo y por los momentos marcha bien, pero hay que esperar estos meses para ver que sigue.

¿La decisión de seguir en Pachuca pasa por Motagua o por tí?

Pasa más por Pachuca, ya que es decisión de ellos si me van a comprar, a mí solo me toca trabajar y luego ellos toman la opción de compra.

¿Hay otras opciones en el extranjero?

Por los momentos no hay nada seguro, pero nada concreto.

¿Quieres seguir en México, MLS o dar el salto a Europa?

Uno siempre sueña con Europa, pero obviamente vamos paso a paso. Tengo ganas de volver al fútbol mexicano, la verdad es un fútbol dinámico, físico y si Dios quiere después dar el salto a Europa.

¿Volver a Honduras sería un retroceso?

Se maneja eso que si uno regresa es como pasar de zapato a caite, pero si vuelvo al fútbol hondureño es para volver a mostrarme, dar todo en los partidos y tener la opción de salir al fútbol extranjero.

SOBRE LA SELECCIÓN

¿Te sorprendió la no convocatoria a la Selección?

No, ya había tenido la conversación con el profe del porque no me iba a llamar. Yo en una entrevista acá en Chile dije las razones, estuve tranquilo y esperar si en la próxima fecha se nos da el llamado e ir a representar a la H de todo corazón.

¿Cuáles fueron las razones?

Fue el tema de la visa de Canadá, en ese aspecto yo me tenía que ir antes de las fechas FIFA y en el equipo no me dejaron ir y por eso no pude estar en la convocatoria. Eso empezaba el 30 y yo me tenía que presentar en la embajada el 25 y en ese aspecto no me podía ir antes.

¿Fue cierto entonces que el equipo no se quiso prestar?

Sí, en ese aspecto fui agarrando más minutos y eso fue lo que me dio ventaja para estar con el equipo, sumar minutos porque un central se lesionó y tuve la oportunidad de jugar. Eso me benefició he ido agarrando madurez y confianza.

¿El tema de la cuarentena influyó?

Por un aspecto afectó, ya que en la cuarentena uno pasa encerrado, no lo dejan hacer nada y uno baja en lo físico, masa muscular, pero esto es de ponerse en forma y esperar la convocatoria.

¿Cómo viviste los partidos de la Selección?

Uno no lo pude ver desde el principio porque estaba en pleno partido, pero si estaba pendiente de cómo iban los resultados. Teníamos la ilusión que en ese juego ante Estados Unidos podíamos sacar ese resultado que nos beneficiaba. Fue un muy buen primer tiempo, pero lastimosamente no fue así en todo el partido. Uno sufre estando desde acá, pero ya viene la próxima fecha y hay que sacar este barco a flote.

¿Qué partido no viste y te sorprendió esa goleada?

Fue el partido ante Canadá, no lo pude ver completo. Sorprende ese 4-1 inesperado porque en el primer tiempo no crearon ninguna situación de gol.

Después del partido la gente pedía la salida de Coito, ¿Piensa que era lo mejor?

Uno como hondureño siempre quiere ver resultados en el momento, pero no se tiene que poner loco pese a que en casa se tienen que sacar los resultados. Creo que hay que brindar esa confianza, el profesor ha tenido esas cualidades. Estamos en una eliminatoria y hay que tener resultados inmediatos, pero hay que acobijar al profe que tiene mucha presión. Vamos a dar lo mejor para sacar los resultados para tener ese chance de clasificar al mundial.

Cuando se dan este tipo de resultados ¿Quién es el culpable, jugadores o técnico?

Creo que 50 y 50, el profesor es el que mando los guerreros a la cancha y uno manda adentro. Uno debe de mostrar lo mejor y él desde afuera puede ver lo que se puede mejorar y mete los cambios. Hay que estar tranquilo, no es fácil, pero Dios quiera se den los resultados.

Denil Maldonado durante sus entrenamientos con el Everton de Chile.

¿Has hablado con Coito o compañeros después de estos partidos?

No, pude tener contacto, solo con Pereira que estuve platicando. Con el cuerpo técnico por los momentos no.

¿Cómo está tu disponibilidad para estas próximas fechas FIFA?

Estoy trabajando bien y Dios primero poder ir a representar a la H de la mejor manera si me convocan y poner el nombre de Honduras.

¿Cómo calificas los tres rivales que vamos a enfrentar?

Se puede decir que Costa Rica no anda en su mejor nivel, en la tabla anda igual que nosotros y en casa hay que darnos a respetar. No será fácil por la clase de jugadores y un partido lindo. La visita a México será muy difícil, ellos están liderando la tabla, será muy cerrado y trataremos de dar lo mejor. Contra Jamaica hay que dar un golpe de autoridad y sacar los tres puntos en casa.

¿Cuántos puntos se deben lograr en estos tres partidos?

Uno siempre tiene que pensar positivo y puede decir nueve puntos, pero en los partidos es otra cosa. Uno trata de ganar fuera o dentro de casa.

¿Se puede soñar con un nuevo aztecazo?

Claro, ya en el terreno de juego somos 11 contra 11, no debemos tenerle miedo al rival, así que hay que estar a la altura y cautela para enfrentar este tipo de partidos y demostrar de lo que estamos hechos.

¿Crees que ganando los dos partidos en casa enderezamos el rumbo?

Es cierto que esperábamos otros resultados y estos es paso a paso, hay que ir viendo los resultados y viendo las matemáticas para ir sumando en la tabla.

¿Listo para realizar dupla con Maynor o Pereira?

Me siento cómo con cualquier central, sea Pereira o el que esté. Yo siempre trato de estar en armonía y sincronizar los movimientos.

¿La ausencia de Alex puede afectar?

Eso afectó, es un jugador técnico y de mucha calidad, pero los compañeros que estaban eran buenos y trataron de no desentonar en el puesto de él. Si hace falta por su técnica porque el maneja el equipo.

¿Con Andy y Danilo Acosta has compartido en la defensa?

Con Danilo Acosta sí pude compartir unas convocatorias, con Najar no, pero Dios quiera que en estas si lo puede hacer.

¿Qué mensaje le mandas a la afición?

Que estén tranquilo, que le tengan confianza al profesor, el apoyo de la gente es incondicional y uno se siente mal cuando la gente se dan vuelta en los partidos. Uno nunca quiere cagarla en los partidos, ellos son el número 12 que dan el aliento, así que no desconfíen que vamos a sacar este barco a flote.