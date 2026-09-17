Luis Palma consigue récord y así le fue a Lech Poznan en la Europa League

El hondureño Luis Palma hizo su debut este jueves en la Europa League con la camiseta del Lech Poznań, pero tuvo un estreno complicado al ser goleado 4-0 por el Crystal Palace en Inglaterra, uno de los equipos competitivos de la Premier League. “El Bicho” fue titular y disputó todo el encuentro en Selhurst Park, ubicado en el sur de Londres. El atacante catracho generó algunas ocasiones de peligro y estuvo cerca de marcar en un par de oportunidades. En una de ellas sacó un potente remate que fue bloqueado por la zaga local, mientras que en la otra obligó al guardameta del Crystal Palace a lanzarse para evitar la anotación.

Para Luis Palma fue un partido especial, ya que puede presumir de haber disputado las fases iniciales de las tres principales competiciones europeas: la Champions League, Conference League y ahora la Europa League. Aunque el Lech Poznań intentó responder con algunos acercamientos de Mikael Ishak y Terry Yegbe, la defensa londinense se mantuvo firme. Al minuto 26, Adam Wharton cobró un tiro de esquina que Chris Richards remató de cabeza para ampliar la ventaja y marcar el 2-0. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La presión de las Águilas continuó en la recta final de la primera parte. Al minuto 32, Radoslaw Murawski cometió una falta dentro del área sobre Yéremy Pino, y un minuto después, Jørgen Strand Larsen transformó el penal en el 3-0 para enviar a su equipo al descanso con una cómoda diferencia.

En la segunda mitad, el cuadro inglés administró la ventaja y realizó variaciones en su alineación para controlar el ritmo del encuentro. Por su parte, Luis Palma lideró los intentos ofensivos del Lech Poznań con disparos a puerta en los minutos 54, 84 y 85, pero no logró descontar. Las complicaciones para la visita aumentaron en el cierre del cotejo debido a la expulsión de uno de sus futbolistas. Al minuto 86, Radoslaw Murawski recibió su segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Jaydee Canvot, dejando al equipo visitante con diez jugadores. Crystal Palace selló la victoria definitiva al minuto 88 gracias a un pase en profundidad de Dwight McNeil que Eddie Nketiah definió de zurda para el 4-0 final. Con este resultado, el club británico asegura un triunfo categórico ante su afición y demuestra su gran momento deportivo.