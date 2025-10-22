Choco Lozano enciende las alarmas en la Selección de Honduras tras salir lesionado con Santos Laguna

Anthony Choco Lozano sigue sin ver la luz como jugador del Santos Laguna de la primera división de México y en las últimas horas surge una nueva y preocupante información sobre el experimentado delantero hondureño. La noche del martes, el artillero catracho para sorpresa de muchos recibió la oportunidad de ser titular con el equipo santista en el juego donde enfrentaron de visitante al Mazatlán por la Liga MX en donde empataron 2-2. Sin embargo y para mala fortuna del Choco, el seleccionado hondureño solamente pudo jugar el primer tiempo ya que lamentablemente se tuvo que marchar lesionado. Se disputaba el tiempo añadido de la primera mitad, Anthony se lanzó por un balón al espacio, un rival del conjunto local le metió cuerpo y en la colisión, el atacante se quejó de un malestar en su rodilla.

Inmediatamente recibió la asistencia médica por parte de los Guerreros y ellos le señalaron al estratega que no podía seguir, por lo que tuvo que ser sustituido. Tras el final del encuentro, Francisco Rodríguez Vilchez, Director técnico del Santos Laguna, se pronunció sobre el estado de salud del hondureño y no pudo ocultar su preocupación y tristeza por la situación que atraviesa el centroamericano en el balompié azteca. "Lo peor del partido no son los dos puntos perdidos, es lo que pueda tener el Choco Lozano. No sabemos exactamente lo que pueda ocurrir, no le quiero aventurar. Volvía hoy a jugar, salir de inicio con unas ganas enormes, y al final vuelve a pasar lo que pasó en Puebla, cuando jugó y vuelve a lesionarse. La verdad es que el chico lo está intentando en el día a día y no consigue obtener lo que quiere él", señaló el timonel de los Guerreros. Cabe recordar que el pasado mes de julio también jugando de titular en el duelo ante Puebla, el jugador se vio obligado a salir por lesión. Posteriormente se conoció que sufría de una contractura en los abductores, por lo que fue baja por varios encuentros.