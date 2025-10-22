Legionarios

Choco Lozano enciende las alarmas en la Selección de Honduras tras salir lesionado con Santos Laguna

El atacante del Santos Laguna sufrió una lesión que lo apartó del resto del compromiso entre Santos vs Mazatlán por la Liga MX.

2025-10-22

Anthony Choco Lozano sigue sin ver la luz como jugador del Santos Laguna de la primera división de México y en las últimas horas surge una nueva y preocupante información sobre el experimentado delantero hondureño.

La noche del martes, el artillero catracho para sorpresa de muchos recibió la oportunidad de ser titular con el equipo santista en el juego donde enfrentaron de visitante al Mazatlán por la Liga MX en donde empataron 2-2.

Sin embargo y para mala fortuna del Choco, el seleccionado hondureño solamente pudo jugar el primer tiempo ya que lamentablemente se tuvo que marchar lesionado. Se disputaba el tiempo añadido de la primera mitad, Anthony se lanzó por un balón al espacio, un rival del conjunto local le metió cuerpo y en la colisión, el atacante se quejó de un malestar en su rodilla.

Luis Palma brilla en Lech Poznán: La Liga de Polonia lo elige para el 11 de la jornada y lo sorprende con otra distinción

Inmediatamente recibió la asistencia médica por parte de los Guerreros y ellos le señalaron al estratega que no podía seguir, por lo que tuvo que ser sustituido. Tras el final del encuentro, Francisco Rodríguez Vilchez, Director técnico del Santos Laguna, se pronunció sobre el estado de salud del hondureño y no pudo ocultar su preocupación y tristeza por la situación que atraviesa el centroamericano en el balompié azteca.

"Lo peor del partido no son los dos puntos perdidos, es lo que pueda tener el Choco Lozano. No sabemos exactamente lo que pueda ocurrir, no le quiero aventurar. Volvía hoy a jugar, salir de inicio con unas ganas enormes, y al final vuelve a pasar lo que pasó en Puebla, cuando jugó y vuelve a lesionarse. La verdad es que el chico lo está intentando en el día a día y no consigue obtener lo que quiere él", señaló el timonel de los Guerreros.

Cabe recordar que el pasado mes de julio también jugando de titular en el duelo ante Puebla, el jugador se vio obligado a salir por lesión. Posteriormente se conoció que sufría de una contractura en los abductores, por lo que fue baja por varios encuentros.

La petición del técnico del Levante a Reinaldo Rueda tras seguidilla de partidos de Arriaga: "Tenemos que cuidarlo mucho"

Las críticas por parte de los aficionados del equipo lagunero no se han hecho esperar ya que en la presente temporada no ha podido marcar un tan solo y ha sufrido dos expulsiones. En las próximas horas se espera un dictamen médico final para conocer si lo del Choco solo es susto o de gravedad, por lo que Reinaldo Rueda está atento con la situación del artillero.

Pese que su llamado a la Selección de Honduras fue cuestionado para los duelos de octubre por las eliminatorias de Concacaf, Lozano respondió con un gol en el triunfo que la Bicolor obtuvo de 3-0 ante Haití.

Anthony es uno líderes de la escuadra hondureña y su participación será de vital importancia para los duelos donde la H se enfrentará a Nicaragua y Costa Rica en el cierre de la ronda final y en donde se espera que Honduras pueda lograr el boleto al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
German Alvarado

Liga MX
|