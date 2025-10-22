Choco Lozano enciende las alarmas en la Selección de Honduras tras salir lesionado con Santos Laguna

Inmediatamente recibió la asistencia médica por parte de los Guerreros y ellos le señalaron al estratega que no podía seguir, por lo que tuvo que ser sustituido. Tras el final del encuentro, Francisco Rodríguez Vilchez, Director técnico del Santos Laguna, se pronunció sobre el estado de salud del hondureño y no pudo ocultar su preocupación y tristeza por la situación que atraviesa el centroamericano en el balompié azteca."Lo peor del partido no son los dos puntos perdidos, es lo que pueda tener el Choco Lozano. No sabemos exactamente lo que pueda ocurrir, no le quiero aventurar. Volvía hoy a jugar, salir de inicio con unas ganas enormes, y al final vuelve a pasar lo que pasó en Puebla, cuando jugó y vuelve a lesionarse. La verdad es que el chico lo está intentando en el día a día y no consigue obtener lo que quiere él", señaló el timonel de los Guerreros.Cabe recordar que el pasado mes de julio también jugando de titular en el duelo ante Puebla, el jugador se vio obligado a salir por lesión. Posteriormente se conoció que sufría de una contractura en los abductores, por lo que fue baja por varios encuentros.