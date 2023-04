David Ruiz, futbolista del Inter Miami de la MLS: “Honduras me quiere llevar al Mundial y ese es mi sueño”

Ruiz, que también ha estado en el radar de la Selección de los Estados Unidos , ha dejado claro que su deseo es ser parte de la ‘H’, y eso Luis Alvarado , DT de la Sub 20 catracha lo sabe y lo tiene en mente.

“Yo tenía que ir a Honduras y me preguntaron si me podía quedar, era mi decisión. Yo dije que claro, que quería debutar en mi primer partido oficial”, dijo a los micrófonos de Deporte Total Usa.

La situación contractual de David Ruiz, de 19 años, no le permite una ventana amplia de oportunidades con el primer equipo, tiene un contrato profesional con MLS NEXT Pro, pero no con el primer equipo, esos significa que solamente puede ver acción en dos partidos de la temporada regular.