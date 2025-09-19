Giro inesperado: el anuncio de Mascherano sobre David Ruiz previo a los duelos de Honduras ante Costa Rica y Haití

La Selección de Honduras regresa a la acción en las eliminatorias mundialistas el próximo 9 y 13 de octubre cuando se enfrente ante Costa Rica en el Estadio Morazán y Haití en el Estadio Nacional, respectivamente.

Una de las bajas que sufrió la Bicolor en su último partido contra Nicaragua fue la de David Ruiz. El volante de 21 años arrastra molestias en el isquiotibial de la pierna derecha, tuvo que abandonar el compromiso en los últimos minutos y luego hasta se autodescartó para los siguientes duelos.

"Al momento que comencé a correr sentí un estirón y no pude seguir, sentí menos fuerte que el anterior, pero no pude continuar en el partido por eso. Usualmente la recuperacion de esta lesión son de cuatro a seis semanas, me toca tomar tiempo y volver. Se me puede complicar venir para los partidos ante Costa Rica y Haití, y espero estar fuerte para noviembre", aseguraba el mediocampista.

Sin embargo, el técnico Javier Mascherano, en la previa del Inter Miami fretete al DC United, dio un giro inesperado sobre la situación de David Ruiz y abrió la posibilidad de que pueda estar recuperado para dichos compromisos.

"Sería irresponsable decir que si van a llegar o no (David Ruiz y Fafá Picault), porque uno tiene que ir viendo. El primer diagnóstico creemos que sí, la idea es que Fafá viaje con nosotros a Nueva York y Toronto, la expectativa es que ya podamos tenerlo en la convocatoria. Pero decir qué va a pasar de acá a dos o tres semanas sería irresponsable de mi parte", explicó el DT argentino en conferencia de prensa.