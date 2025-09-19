Giro inesperado: el anuncio de Mascherano sobre David Ruiz previo a los duelos de Honduras ante Costa Rica y Haití

Sobre el jugador hondureño, <b>Mascherano </b>dijo que "está un poco más atrás todavía, lo de Fafá fue bastante chiquito... lo de David era un poquito más largo, pero en teoría para esa altura, ya debería estar listo si no hay ninguna complicación". <br /><b>Ruiz </b>ha sido uno de los habituales en las convocatorias de <b>Reinaldo Rueda</b> y <b>Mascherano </b>considera que podría recibir el alta médica antes de los previsto para disputar los partidos contra <b>Costa Rica</b> y <b>Haití</b>. <br /><b>Honduras </b>marcha como primero del Grupo C con cuatro unidades tras dos jornadas disputadas y depende de sí misma para sellar el boleto a la Copa del Mundo, que sería la cuarta de su historia.