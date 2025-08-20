Legionarios

Toronto se despide del hondureño Deiby Flores y confirma su nuevo club: "Recibió una importante oportunidad"

El volante catracho finalizó su etapa con los 'Rojos' y le espera un gran desafío en la liga de Arabia Saudita.

2025-08-20

Se acabó la aventura de Deiby Flores en la MLS. Tras defender año y medio la camiseta del Toronto FC, este miércoles la entidad canadiense confirmó la salida del mediocampista hondureño, que alista las maletas para emigrar a Arabia Saudita.

Tal como adelantó Diario DIEZ el domingo, el club anunció el traspaso de Deiby con el Al-Najma SC, equipo que milita en la máxima categoría del fútbol árabe y compartirá vestuario con su compatriota Romell Quioto.

"Todos en el Toronto FC queremos agradecer a Deybi su compromiso y esfuerzo desde que se unió a nosotros a principios de la temporada 2024”, declaró Jason Hernández, gerente general del equipo.

"Deybi ejemplificó la pasión, la resiliencia y la determinación que tanto aprecian nuestro club y nuestra afición. Reconocemos que recientemente recibió una importante oportunidad de unirse a la Saudi Pro League y comprendemos la importancia de este paso para él y su familia. Apoyamos a Deybi en este paso en su carrera y le deseamos lo mejor. Deybi siempre tendrá un hogar aquí en el Toronto FC", cierra el comunicado.

El volante catracho disputó un total de 58 partidos en todas las competiciones con el cuadro rojo, tras debutar el 25 de febrero de 2024 contra Cincinnati. Un mes después tuvo la oportunidad de anotar su primer tanto.

Al-Najma SC será el séptimo club en la carrera de Deiby luego de vestir las elásticas de Motagua y Olimpia en Honduras; el Vancouver Whitecaps y Toronto FC de la MLS; también tuvo su paso por Grecia y Hungría con el Panetolikos y Fehervar, respectivamente.

Flores afronta este nuevo reto con la mirada puesta en la clasificación de Honduras al Mundial del 2026 y se medirá en Medio Oriente junto con Quioto ante figuras de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Darwín Núñez, entre otros.

La negociación del traspaso de Deiby al fútbol asiático ha sido llevada por el agente español Paulo Hernández, quien maneja una gran cartelera de futbolistas hondureños en su portafolio y está colocando en cada mercado a jugadores de nuestro país en el exterior.

