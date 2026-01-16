Detalles exclusivos sobre Kervin Arriaga: Más clubes están interesados en el fichaje del hondureño

DIEZ conoció de primera mano que el equipo mejor posicionado para llevarse al catracho en esta ventana de traspasos es el Genoa, pero que por los momentos no existen mayores avances en la operación con los "Rossoblú".

El futuro de Kervin Arriaga sigue generando alta expectativa en este mercado de fichajes. En los últimos días, el nombre del hondureño ha sonado con fuerza para abandonar el Levante e iniciar una nueva aventura en importantes ligas como la Serie A y la Premier League.

Desde España informaron que los genoveses presentarían una oferta de 5.5 millones de euros al Levante, que han fijado la cláusula de rescisión por el nacido en Puerto Cortés en 20 millones de euros. Por el momento se desconoce si los italianos hicieron llegar su propuesta a los valencianos.

Asimismo, la Atalanta ha estado siguiendo de cerca al catracho, al igual que un equipo de la Premier League, pero que hasta ahora el Genoa es el que luce mejor perfilado para contar con los servicios del "Misilito".

LE SALEN "NOVIAS"

Pero Arriaga no solo es pretendido en Italia e Inglaterra. De acuerdo con el periodista de "El Chiringuito de Jugones", Germán Muñoz, el mediocampista ha despertado el interés de varios clubes en LaLiga y no se descarta que pueda seguir en España.

"A mí me han dicho que existe el interés de equipos españoles, pero es verdad que se han quedado ahí, en meros intereses, no han ido a más. Al final el mercado es el mercado, obviamente si hay un interés y en un momento dado un equipo necesita un pivote pues igual dicen 'oye, vamos a ofertar por Kervin Arriaga que el Levante necesita dinero y por una buena oferta nos lo podemos llevar'", declaró Muñoz a DIEZ.

"Podría ser (que tenga mercado en España), pero hablando a día de hoy lo que me dicen es que hay interés de equipos españoles por Arriaga, pero que no van a ir a más. En el futuro todo puede cambiar, pero de momento solo son intereses", agregó el periodista.

Muñoz considera que es muy factible que el Levante deje ir a Arriaga en este mercado de fichajes siempre y cuando haya una buena oferta sobre la mesa.

MERCADO ABIERTO PARA ARRIAGA

El club granota se ha mostrado abierto a la posibilidad de dejar ir al futbolista en esta ventana de traspasos en caso de recibir una importante cantidad para sus arcas.

Durante la conferencia de prensa previa al partido frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el entrenador Luís Castro señaló que Arriaga tiene el mercado abierto y se mantienen a la expectativa de conocer cuál será el futuro del jugador hondureño.

"Yo no he hablado con Kervin de eso. Es normal que se hable de estas cosas. Como he dicho antes, para Kervin u otros jugadores, el mercado está abierto. Si viniera una oferta que puede ser buena para el club, el Levante lo hará (venta). Cuando el mercado está abierto, siempre hay clubes que miran nuestros jugadores. Pero en este momento, está todo normal", explicó el técnico portugués.

Pero a pesar de obtener un importante beneficio económico con una eventual venta del futbolista, el Levante estaría perdiendo a una de sus piezas claves en un momento crucial de la temporada, en donde los valencianos pelean por la salvación.

"Kervin Arriaga es un jugador muy importante a nivel deportivo. Hoy Luís Castro ha dicho que tienen jugadores de sobra, pero yo creo que ninguno de los que he visto está al nivel de Arriaga en esa posición de pivote", consideró Germán Muñoz.