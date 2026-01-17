Primicia: Johann Chirinos deja Alemania y se convierte en fichaje de las reservas de reconocido equipo de la MLS

¡Primicia! <b>Johann Chirinos</b> regresará al fútbol de Estados Unidos. El volante hondureño dejó el Ingolstadt de Alemania para fichar por el Columbus Crew de la MLS, según conoció <b>DIARIO DIEZ</b>. No obstante, en una primera instancia, el mediocampista arrancará su etapa en el segundo equipo del club estadounidense, el <b>Columbus Crew 2</b>, donde buscará consolidarse y ganarse un espacio en el plantel principal.El plan de la institución norteamericana es claro con el futbolista catracho. Tras su primera temporada de adaptación y competencia con el Crew 2, el club pretende extenderle su contrato, apostando a su proyección a mediano y largo plazo. Chirinos firmará su vínculo en las próximas horas para incorporarse de inmediato a la estructura deportiva del Columbus Crew.