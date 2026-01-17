Primicia: Johann Chirinos deja Alemania y se convierte en fichaje de las reservas de reconocido equipo de la MLS

El plan de la institución norteamericana es claro con el futbolista catracho. Tras su primera temporada de adaptación y competencia con el Crew 2, el club pretende extenderle su contrato, apostando a su proyección a mediano y largo plazo. Chirinos firmará su vínculo en las próximas horas para incorporarse de inmediato a la estructura deportiva del Columbus Crew.

¡Primicia! Johann Chirinos regresará al fútbol de Estados Unidos. El volante hondureño dejó el Ingolstadt de Alemania para fichar por el Columbus Crew de la MLS, según conoció DIARIO DIEZ . No obstante, en una primera instancia, el mediocampista arrancará su etapa en el segundo equipo del club estadounidense, el Columbus Crew 2 , donde buscará consolidarse y ganarse un espacio en el plantel principal.

El mediocampista viene de sumar experiencia reciente a nivel internacional, luego de participar con la Selección Sub-21 de Honduras en los Juegos Centroamericanos disputados en Guatemala. Ese proceso le permitió mantenerse en ritmo competitivo y seguir en el radar del fútbol internacional, pese a no contar con continuidad prolongada en el balompié alemán.

Para Johann Chirinos, este movimiento representa un regreso a un entorno que ya conoce. El volante se formó futbolísticamente en Estados Unidos, pasando por las academias y procesos de Atlanta United y Orlando City, experiencias que fueron clave en su desarrollo y que hoy facilitan su readaptación al fútbol norteamericano.

Además de su crecimiento a nivel de clubes, Chirinos es considerado una de las joyas hondureñas con proyección para el futuro cercano de la Selección Nacional. Su nombre aparece como una opción interesante de cara a la próxima eliminatoria mundialista, donde Honduras buscará renovar su mediocampo con jugadores jóvenes que sumen roce internacional y continuidad competitiva.