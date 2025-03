Jonathan Rubio rompe el silencio por su ausencia en la Selección de Honduras: “he pensado que ni siquiera saben que estoy aquí”

Con 14 partidos disputados, 3 goles y 5 asistencias, su talento sigue intacto. La exigencia de la liga lo ha obligado a fortalecer su físico, a adaptarse a un fútbol intenso y competitivo.

Pero lo que más duele es la indiferencia. Asegura que nunca ha recibido una llamada de la Federación de Honduras ni del entrenador Reinaldo Rueda.

A pesar de ello, su sueño de volver a vestir la camiseta de la H sigue más vivo que nunca. En esta entrevista exclusiva para DIEZ, Jonathan Rubio rompe el silencio y habla sobre su ausencia, su presente en Angola y su inquebrantable deseo de regresar a la Selección Nacional.

ENTREVISTA CON JONATHAN RUBIO

Un placer, Jonathan... ¿Qué tal tus sensaciones ahora en Angola?

Estoy contento aquí, ya tengo un año y medio en Angola y es un país que me ha recibido de una forma muy bonita. Estamos en la pelea por un nuevo título, el tiempo ha pasado rápido, pero me he adaptado. Es un fútbol diferente al que he estado acostumbrado, es más físico.

¿Qué te encontraste en Petro cuando llegaste?

Me encontré con un equipo de excelente nivel. Muchas personas no saben, pero Petro de Luanda está entre los mejores 10 de África y Angola recientemente fue la mejor selección africana a nivel mundial.

¿Qué más te ha sorprendido?

Me he llevado sorpresas, cuando yo llegué no conocía prácticamente nada, pero si nos vamos a ver donde juegan todos los futbolistas de Angola, tienen una selección increíble. En nuestra ignorancia desconocemos muchas cosas, pero estoy contento.

¿Qué tan dura fue tu adaptación en un fútbol tan físico? ¿Has hecho más trabajo de gimnasio?

Creo que me costó más en lo futbolístico que personal. Al principio costó por la parte física, tuve que mejorar mucho porque es diferente a Europa, aquí hay contactos que no son faltas, hay cosas que son más permisible. El jugador africano es fuerte, si un equipo tiene tres o cuatro, ya es complicado, ahora imagínate jugar contra 11 que son fuertes y altos.

¿Qué tal esos primeros partidos?

No me fue bien. Fue difícil, pero a medida que fue pasando el tiempo me fui sintiendo más confortable. También me ayudó mucho las condiciones del club.

¿Qué tiene Petro Luanda a diferencia de los clubes donde estuviste en Europa?

He tenido el privilegio de jugar en varios clubes de Europa, pero Petro Luanda no tiene nada que envidiarle a nadie. Lo comentábamos con Bryan Róchez, porque cuando hablas de África uno piensa en lo peor, pero es todo lo contrario.

¿Qué hay de la infraestructura?

Nosotros acá tenemos nuestra propia ciudad deportiva, tenemos un estadio de primer mundo con capacidad para 50 mil personas. Nosotros siempre viajamos en avión; todo lo que un club grande lo tiene que tener, lo tiene Petro. Además, es un club grande a nivel de títulos, de afición. Es un club grande, solo que en África y entiendo que para nosotros como hondureños se escucha lejos.

¿Económicamente vale la pena, entiendo que es una ciudad cara?

Sí, Luanda es una de las más caras para vivir a nivel mundial, pero el mayor patrocinador del club es una petrolera, por eso tenemos todas las condiciones. Yo estoy muy contento.

Yo sé que eres bueno con el balón, ¿pero cómo sobresalís en un fútbol tan físico?

Yo creo que en la parte técnica y en la toma de decisión. El jugador extranjero puede destacar en eso porque todavía no hay mucha cultura táctica, la formación que tuve en Europa me ha ayudado a marcar diferencia.

¿Qué tan confortable fue verte acompañado por Bryan Róchez?

Fueron seis meses muy buenos que estuvimos juntos, infelizmente él tuvo que salir a préstamo, pero siempre mantenemos comunicación. La pasamos muy bien en entrenamientos y partidos, ser hondureño nos unía más, pero espero que podamos estar juntos nuevamente.

Futbolísticamente cómo te sientes ahora...

Muy bien, hoy en día con más experiencia y ya tengo 28 años. Ahora jugar en África me ha hecho ganar más físico que en Europa no se necesita, pero aquí sí. Son aspectos en los que he crecido. Sin él ánimo de crear controversia, el profesor Reinaldo Rueda se ha referido a no convocar jugadores que él considera ligas de ‘no alto nivel’, pero estás en lo más top de África...

¿Qué visualizas tú de ello?

En primer lugar nunca he tenido contacto con el profesor Rueda, ni con nadie de la Federación hace unos tres, no lo recuerdo bien, pero veo y paso pendiente de la Liga Nacional y Selección Nacional... A veces no entiendo algunas cosas, pero respeto las opiniones y decisiones del profesor, pero se desconoce algunas ligas. Yo ahora estoy en un club mucho mejor que cuando iba a la Selección, es un club que está en el top 10, jugamos Champions, somos campeones a nivel nacional; yo no sé si me conocen o no, a veces he pensado eso, que ni siquiera sepan que estoy aquí. Mis compañeros me decía que era raro que Bryan iba y yo no. Pero son decisiones que se respetan, nunca he hablado mal, tampoco lo haré porque soy profesional, yo me debo a mi club, pienso en hacer las cosas bien porque el camino sigue.

¿Sientes que hiciste las cosas bien cuando estuviste con Fabián Coito?

Mi paso por la Selección fue positivo, aunque no nos fue tan bien en la eliminatoria. Mi último partido lo perdimos contra Estados Unidos, luego no volví a tener participación, pero mientras estuve, estuve cómodo, feliz y con buenas actuaciones, pero el fútbol es así, hoy estamos, mañana no, pero eso no me quita el sueño.

¿Ninguna llamada o mensaje de texto?

No, hace varios años que no he tenido ningún contacto, esa es la verdad, no estoy inventando nada o diciendo algo que es mentira.

¿Pero sigues aspirando a ser convocado?

Obviamente que sí, estar en la Selección es lo más bonito que le puede pasar a un jugador, a medida que pasa el tiempo es algo que me tiene sin cuidado, pero si me preguntan si quiero volver, claro que sí porque es algo bonito poder ayudar, yo amo Honduras y no hay nada más bonito que jugar para su país. Si algún día llega el llamado estaré con todas las ganas de hacer bien las cosas, pero soy realista. Es difícil un llamado porque nunca he tenido un acercamiento, aún teniendo a Róchez como compañero; para mi fue una confirmación que una convocatoria era difícil.

Es muy raro... inclusive estando en segunda de Portugal era complicado y sabía que una vez viniéndome para Angola iba a ser casi imposible, pero yo trabajo primero para honrar a Dios, ayudar a mi familia y hacer las cosas para el club que me paga. Quiero ayudar al equipo a ganar trofeos, el año pasado fuimos campeones, ganamos prácticamente todo, hicimos una gran Champions, al inicio fuimos campeones de la Super Copa y estamos la puerta de otro título. Estoy muy a gusto y feliz aquí. Con la ayuda de Dios estaremos unos años más.

¿Qué tanto te ilusiona compartir camerino con jugadores como Luis Palma, Edwin Rodríguez.. esta generación actual?

He tenido la oportunidad de estar con ellos en concentraciones anteriores. Cada jugador está teniendo un gran rendimiento en sus clubes. Ellos lo están haciendo bien. Choco Lozano es un gran jugador, Luis Palma ha estado en clubes históricos que cualquier jugador desearía estar; Edwin Rodríguez siendo uno de los mejores de la Selección, esperamos que en breve pueda volver a salir. Estoy contento porque son personas y jugadores con los que he compartido, verlos triunfar me llena de orgullo.

Finalmente, a qué le atribuyes el hecho de mantenerte tanto tiempo en el extranjero...

En primer lugar darle las gracias a Dios y lo segundo el trabajo, el ser profesional en todas las áreas de nuestra vida nos ayuda a permanecer. En el fútbol es difícil, uno o dos años afuera está bien, pero cuando llevas varios años es porque se ha trabajado de buena forma. Muchas personas pueden decir -no has estado en clubes grandes- pero he jugado en primera división de Portugal, en España y ahora un club grande de África.