¿Cuál será su nuevo destino? Michaell Chirinos se coronó campeón con el Saprissa y retornó a Honduras

Chirinos se mostró muy contento por ser el héroe de la final. “Contento y muy agradecido con Dios por la posibilidad de ser campeón, feliz por el gol, la afición y el equipo merece este título”.

El también seleccionado confesó en Radio Columbia que sí estuvo consternado por ser tomado en cuenta en el juego de ida de la final: “No voy a negar que me dolió no jugar en la ida, pero lo importante es el equipo, el profe me dijo ayer que iba hoy en lista y que confiaba que yo iba a golear”.

El diminuto delantero dijo que se encuentra feliz en esa nueva experiencia en el Deportivo Saprissa: “Estoy agradecido con la afición, el profe y los directivos, al inicio se me complicó porque no hice pretemporada, tuve una lesión, pero sé que puedo dar más”.

El futbolista catracho tiene claro lo que le espera tras este momento de gloria. “Debo prepararme para mejorar mental y físicamente, hacer una buena pretemporada para hacer una mejor campaña. Sé que me trajeron porque confían en mí, deseo triunfar y tener continuidad”.

Finalmente, dio las claves para ser un equipo campeón: “El camerino de Saprissa es muy sano y la unión de equipo con el profe y la dirigencia es parte de este éxito del equipo”.