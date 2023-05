Entrevista con Paulo Hernández: 10 clubes interesados en Luis Palma, llamadas de Inglaterra y el jugador del Olimpia que quiere ubicar en el extranjero

No hay duda que Luis Palma es el mejor legionario hondureño actualmente, así lo está confirmando en el fútbol de Grecia, donde no para de hacer goles con el Aris FC. En los últimos días se está hablando de varias ofertas de clubes europeos por el atacante hondureño y si hay alguien que puede hablar del tema ese es el agente español, Paulo Hernández. Paulo ha trabajado con Luis Palma desde que el futbolista tenía 16 años de edad y en esta entrevista con DIEZ afirma que espera vender al catracho en el mercado de fichajes de verano próximo, es decir, en junio de este año.

Paulo Hernández reveló que hay hasta 10 clubes preguntando por la situación de Luis Palma y confirmó que sí han llamado desde Inglaterra. Ver: Kervin Arriaga asciende su valor y firma con prestigiosa agencia junto a los mejores jugadores del mundo: la lista de cracks Paulo es representante de muchos jugadores hondureños, a quienes ha logrado ubicar en las mejores ligas de Europa. El agente español destacó el nombre del que podría ser el próximo legionario y se trata de un volante del Olimpia. Acá la entrevista completa: El objetivo de esta entrevista es hablar un poco sobre sobre Luis Palma, el mejor legionario hondureño actualmente. ¿Cómo lo ves tú a Luis?

Bueno, la verdad que es una buena temporada, sin desmerecer a los otros que están haciendo un buen trabajo también, no hay que olvidarse de Antony (Lozano) que está en una liga tan fuerte como la española, Albert (Elis) en Francia, Deiby (Flores) haciendo un buen papel en un equipo importante dentro de Europa y otros de la MLS. La verdad es que sí, los números de Luis Palma son realmente brillantes y fruto, pues, de un trabajo muy profesional, que está manteniendo desde que llegó a Europa, a Grecia. Para la gente que quizás no sabe mucho del tema, ¿hace cuánto eres tú agente de Luis Palma?

Pues yo creo que justo después de su Premundial Sub-17, creo que fue en Costa Rica, Luis tenía ahí 16 años. ¿Y qué te parece el nivel que está mostrando en esta temporada precisamente, donde han llegado los goles? ¿Qué crees tú que ha hecho él de diferente en comparación a cuando llegó?

Bueno, él ya cerró la temporada pasada a buen nivel cuando estaba el “Mono” Burgos, ya también le dio esa confianza el técnico, la clave de él fue cuando llegó a Grecia, entender que había un período de adaptación, no desesperarse los primeros dos o tres meses que no jugaba, sabiendo que iba a tener su momento, que iba a llegar su oportunidad, estar preparado, lleva una vida ordenada, profesional y sobre todo no desesperarse, entender que hay unas pausas y unos procesos en el fútbol europeo, que hay que respetar, lo hizo y cuando se le dio la oportunidad rápidamente demostró.

Y lo que hizo esta temporada, pues fue mantener una evolución de lo que había hecho la temporada pasada, con una buena pretemporada, durante las vacaciones cuidándose, llegando bien a la pretemporada y después, pues el talento hace el resto. El futuro de Luis Palma, si se mantiene en ese nivel, pues ilusiona. ¿Qué dices Paulo?

El futuro solo Dios sabe lo que va a pasar, es complicado. Él se ha ganado el derecho a soñar estar en un equipo más importante, de una liga más importante, ese derecho se lo ha ganado y se está ganando el derecho que se haga realidad, sin duda alguna.

Se ha hablado mucho en los últimos días de varias ofertas Paulo, como de la Premier League. ¿Son reales estas ofertas?

Lo que es obvio es que la gente pregunta, la gente pregunta, los sistemas de datos analíticos de los equipos arrojan números y estadísticas importantes, entonces él genera interés por su propio trabajo, por su juego y por su funcionamiento en la cancha, a partir de ahí, recién el mercado de Europa empieza a agitarse y lo normal es que si él se mantiene sano los partidos que quedan, que le quedan dos juegos, lo que esperamos todos es que Luis sea una venta en el mercado de fichajes de este verano. ¿El contrato de Luis Palma cómo está?

Creo que si no recuerdo mal, tiene contrato como por tres años más. Además: Fenerbahçe abandona la puja por Luis Palma y abre la puerta para que vaya a otro histórico de Europa ¿Si hay posibilidades entonces de que Luis Palma pueda dar un salto a una mejor liga? Tú has hablado con él, ¿qué es lo que Luis quiere? ¿Una mejor liga, un mejor club o quiere quedarse en Aris y seguir jugando?

Bajo la premisa de ser agradecidos a Aris y al presidente que fue la persona que apostó por él, no es fácil Víctor, tomar el riesgo de apostar por un jugador que sale de un equipo pequeño de Honduras y directamente meterlo en un equipo como el Aris, que normalmente está en competición europea, que mete 25.000 personas cada juego, con mucha afición detrás, hay que apostar y hay que decidir por él. Entonces, quitando y dando por supuesto el agradecimiento al presidente, a la afición y a la institución, el sueño del futbolista y el mío como agente del jugador, pues es dar un salto hacia delante e ir a una liga más competitiva y un equipo más competitivo.

¿Hoy hay ofertas por Luis Palma?

Hoy hay equipos que están activamente preguntando cómo es su situación, las ofertas, eso ya me lo reservo internamente con él, con el club y con el futbolista, pero si te digo que hay más de 10 equipos preguntando activamente por el futbolista. Obviamente equipos que lo pueden comprar, o sea, ya de hecho hemos desechado opciones de equipos que nos han preguntado o que han hecho acercamientos sabiendo que para nosotros son opciones que no nos interesan. ¿De la Premier League hay algunos interesados?

Si han llamado gente de Inglaterra, pero de Inglaterra hay que tener en cuenta que hay un punto con el permiso de trabajo, no es como otras ligas donde es tan fácil jugar. Ahí hay una serie de puntaje que depende varios factores, según pues el salario del futbolista, según lo que ha costado, según su tiempo en la Selección mayor. Bueno, jugar en Inglaterra es un poquito más complejo, no es como que te quiere un equipo equis y te manda la oferta a dar con el club, pasa revisión médica y te pones a jugar, no es así, es más complejo Inglaterra. Pero ahí la opción sería como una compra y ahí cederlo.

Sí, esa puede ser una opción. Ese planteamiento que haces podría ser, podría hacerse. ¿Podemos hablar de cifras Paulo? ¿Cuál es el valor de mercado de Luis Palma? En Transfermarkt se dice que es de 1.5 millones de euros. ¿Es cercana esa cifra?

El precio de mercado Víctor va a ser el precio por el que lo vendan. Transfermarkt revisa los números cada tres o cuatro meses si no estoy equivocado, vas a ver que la revisión de Luis del próximo torneo en Transfermarkt va a ser bastante al alza. ¿Qué dicen en Grecia sobre sobre Luis Palma? Me imagino que quieren que siga el jugador en el Aris.

Bueno, obviamente, el jugador es muy importante, pero tampoco son ciegos y no deja de ser buena oportunidad para ellos para hacer un negocio. OTROS JUGADORES HONDUREÑOS Para la gente que quizás no te conoce mucho Paulo, ¿qué otros jugadores hondureños estás representando actualmente?

Una lista larga, seguramente dejaré alguno, pero bueno, pues Luis Palma, Deiby Flores, Romell Quioto, Denil Maldonado, está Acosta, Jorge Álvarez. Me dejaré bastantes, Michaell Chirinos, Alex López y varios más, algunos están en la Liga Nacional, jóvenes, que están en la Liga Nacional esperando la oportunidad para poder salir. Nos está costando un poco colocar a más futbolistas en el extranjero. ¿Qué tantas opciones hay de poder ver a más futbolistas hondureños allá afuera?

El devenir de la Selección mayor no ha sido el ideal para poder vender, eso ha influido y después bueno, el mercado no es el que era hace unos años, se ha complicado un poquito más. Hay que volver a tomar las figuras de los préstamos antes que una compra, mostrar al futbolista. Bueno, darnos cuenta un poco de la situación real de dónde está el fútbol hondureño y ser conscientes que se hicieron ventas hace años, yo formo parte de muchísimas de ellos donde pues, ahora va a ser complicado volver a repetirlas a lo que se haga un jugador con un talento extraordinario y con unos números extraordinarios a una edad joven, pero bueno, yo creo que el país da siempre, genera talento, siempre genera futbolistas y yo creo que en cada generación hay tres, cuatro, cinco que son exportables, son material para poder trabajar.

¿Qué jugador crees tú que podría dar un salto al extranjero actualmente?

Bueno, Jorge Álvarez, creo que se la ha ganado y creo que como también se la ganó en su momento Edwin (Rodríguez) yo creo que Jorge puede ser un futbolista que ahora mismo puede estar listo para, a nivel de madurez, poder salir a afuera. ¿Ha existido alguna oferta por Jorge Álvarez en su momento?

Bueno, espero tenerla pronto, a ver si en esta Copa Oro puede hacer un buen papel y estar en selección, puede salir la verdad, vamos a intentarlo, vamos a trabajar. Yo creo que Jorge se merece una oportunidad. Me llama la atención un poco lo que pasó con Edwin Rodríguez. ¿Qué crees tú que ha pasado con Rodríguez que no pudo seguir los pasos de Luis Palma?

Bueno, son casos diferentes. Luis iba vendido con contrato largo, Edwin a préstamo. Hoy las oportunidades son un poquito diferentes, los nervios también son un poquito diferentes. Bueno, yo creo que en su momento cuando decidió regresarse pues una decisión personal y bueno, pues no queda más que apoyarlo y que retome el nivel en Olimpia, es un futbolista con un talento innato, exquisito y seguro tiene otra oportunidad para salir al extranjero nuevamente en cuanto recupere el nivel a que nos estaba acostumbrado. Bueno, fue una decisión de él, de sensaciones, de confianza, al fin y al cabo él es el que está todos los días entrenando en el equipo, el que se veía que no entraba y bueno, pues decidió que lo mejor era volver y agarrar ritmo para ver si regresaba a su nivel. Mira, cuando tomas estas decisiones hay que acompañarlos y apoyarlos nada más.