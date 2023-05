Técnico del Brest sale en defensa de Alberth Elis tras dura crítica en Francia: “Me ofendió, es inapropiado y no me gustó”

“ Elis tenía una opción de compra automática si hacía un número determinado de partidos, no llegará a ese número. Ahora, no sé quién escribió en la prensa, pero me ofendió un poco cuando dijeron ‘un jugador indeseable regresará a su club’... No es así, que veo las cosas”, fue lo que dijo el DT en conferencia de prensa.

“Estaba condicionado a tener un cierto número de partidos como titular, entonces era complicado. Cuando volvió (de la lesión), por desgracia, no pudo ser determinante, cuando tenía que hacerlo. Pero por otro lado, de ahí a decir en la prensa que se va a ir un ‘indeseable’ del club, no me gustó, es inapropiado y no representa lo que es este chico que es un verdadero profesional. Incluso cuando no está jugando bien, está con el equipo, colectivamente está involucrado”, destacó el técnico del Brest sobre el catracho.

Alberth Elis arribó en el mercado invernal al Brest donde solo ha podido disputar nueve partidos del segundo tramo de la temporada.A penas dos titularidades, 245 minutos y ningún gol o asistencia.