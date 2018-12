Rubilio Castillo: "El partido se arruina con esa expulsión"

Motagua sentenció el primer partido de ida de la final ante Olimpia tras ganarlo 2-0 en el estadio Nacional y uno de los protagonistas de los goles, Rubilio Castillo, se refirió al encuentro.

"Gracias a Dios pudimos anotar el primer gol, eso fue determinante para nosotros, faltan 90 minutos, esperemos que el siguiente partido sea intenso, vamos a trabajar bien durante la semana", dijo Rubilio

Y siguió: "La intención fue aprovechar el hombre que teníamos de más, los cambios que hizo Diego supieron aprovechar la oportunidad, hicimos un gran partido, neutralizamos bien al Olimpia porque empezó como un partido bonito, lastimosamente se arruina con esa expulsión".

Sobre la jugada de la expulsión de Jonathan Paz, el delantero de los azules no quiso entrar en polémica.

"A mi me compete hablar de la parte futbolística, es criterio del árbitro, él estaba cerca de la jugada,simplemente busqué despegarme para evitar conflicto, pero él me buscó por ética no diré lo que pasó", sentenció Rubilio.

Con el tanto anotado esta tarde Castillo sumó su noveno gol en el campeonato.