Comisión de Arbitraje denunciará a presidente de Marathón por sus graves acusaciones

Luego de las fuertes declaraciones de Orinson Amaya, presidente de Marathón, en contra de los árbitros hondureños donde denunció supuestos actos de soborno después del juego que ganaron 2-1 en el Olímpico a Motagua.

El dirigente verdolaga salió molesto al considerar algunas acciones de Melvin Matamoros en contra de su club por lo que afirmó: "Estamos peleando contra todo. Para la próxima ya no voy a contratar jugadores, voy a contratar árbitros. Es increíble, si no es porque tenemos buenos jugadores no ganamos este partido, pero se vio que realmente están pagados (los árbitros), no sé cuál es el problema que tienen con Marathón", mencionó Amaya.

Además resaltó "Los árbitros estaban totalmente parcializados, ¿por qué la falta que le hacen a Yustin Arboleda no la pitan? ¿Y el choque de Songo (Wilmer Crisanto) esa sí la pitan? Son unos bárbaros", señaló el dirigente en un Facebook Live hecho al programa Fútbol y Pasión.







Ante esta seria denuncia, Óscar Velazquez, presidente de la Comisión de Arbitraje, anunció que procederán de forma legal ante las acusaciones

"Este lunes nos reuniremos el Comité Ejecutivo del Colegio de Árbitros para hacer un pronunciamiento al respecto, estamos trabajando en eso y lógicamente vamos a mandar el caso a la Federación de Fútbol de una forma legal y deportiva", adelantó Velazquez.