¿Por que Real Sociedad exige que les den los tres puntos del partido ante Vida que no se jugó?

La directiva de Real Sociedad enfrentaría una pelea contra el Vida en la Comisión de Disciplina como principales protagonistas para ganar tres puntos sobre la mesa en el Torneo Clausura 2020.

Resultó que el conjunto aceitero dirigido por su presidente, Ricardo Elencoff, habrían interpuesto una demanda contra los cocoteros después de la suspensión del encuentro de la jornada 10.

Este juego debía realizarse el 29 de febrero en el estadio Municipal Ceibeño, sin embargo, finalmente fue aplazado debido a la cancelación del préstamo del inmueble por el Comité Pro-Estadio, las constantes lluvias y el comunicado de Copeco que anunciaba 48 más de torrenciales aguas.

Acta arbitral y suspensión del partido

El comisario asignado para dicho encuentro, Saúl Martínez junto al referí, Raúl Castro, escribieron lo siguiente en el acta arbitral:

"El juego no se realizó porque el estadio se encontraba cerrado por disposición del Comité Pro-Estadio debido a las condiciones climatológicas", se leyó.

Real Sociedad había viajado hasta La Ceiba con anticipación, fue el único equipo en hacerse presente el estadio, sin embargo, cuando arribaron, se encontraron con las puertas del inmueble cerrada.

El equipo aceitero aduce que no se siguieron los protocolos del reglamento para suspensión del encuentro en materia que la cuarteta arbitral nunca ingresó al estadio para verificar el estado del terreno de juego.

"La ley establece que en caso de cancelarse debe jugarse al siguiente día", aquejó el vicepresidente de Real Sociedad, Javier Martínez.

Finalmente, el encuentro fue promovido para el 11 de marzo por la Liga Nacional, sin embargo, terminó disponiendo que a jugarse entre el 20 y 30 de marzo.

Incidentes

-9:00- 10:30 am: Comité Pro-Estadio comunica al Vida que no prestará las instalaciones debido porque no estaba apto para disputarse un partido de fútbol.

-5:15 pm: Arribo de la cuarteta arbitral al estadio Municipal Ceibeño

-5:57 pm: Llegada de la plantilla de Real Sociedad al estadio Municipal Ceibeño.

-6:20 pm: Plantilla de Real Sociedad y cuarteta arbitral se retira del estadio Municipal Ceibeño