Nerlin Membreño: los galácticos del fútbol hondureño y la huida de Emilio Izaguirre a Marathón

El entrenador del Vida Nerlin Membreño le concedió entrevista a DIEZ en donde habló de la temporada que se viene para el Clausura 2021 con un equipo con figuras como Ángel Tejeda y Guillermo Chavasco.

Membreño tiene claro que quiere alcanzar puestos de final que los lleve a buscar el título de la Liga Nacional. Además, explicó la situación actual del delantero argentino Mauro Bustamante y el porqué no se concretó el fichaje de Emilio Izaguirre.

¿En qué punto se encuentra el Vida de cara al inicio del Clausura 2021?

Nos seguimos preparando con el equipo, estamos tomando en cuenta todo lo que necesitamos para que el equipo llegue bien, ahora mismo estamos enfocado en lo táctico y técnico buscando que el equipo llegue bien.

¿Cuál es el jugador que más le ha impresionado en esta pretemporada?

Nosotros tenemos una base en donde buscamos la consolidación de algunos. Muchos son jóvenes que ya día están buscando la posibilidad de consagrarse, además del hecho que vienen a reforzar el plantel. El fútbol es global e integral. Sobre los extranjeros necesitamos que nos sumen, siempre hay buenas sensaciones y hemos visto la evolución de algunos jóvenes.

¿En qué condiciones encontró a Ángel Tejeda?

Sobre él es prácticamente el jugador más referente, creo que lo que necesita es jugar y acá tendrá esa posibilidad.

Mucho se le criticó su falta de gol, ¿tiene signos prometedores?

Él está bien claro en lo que buscamos, inclusive en los amistosos ha ido teniendo buena participación haciendo goles.

¿Qué visualiza para Jefferson Palacios con 16 años?

Es un joven que tiene futuro, seguro va a tener su oportunidad. Ahora mismo está siendo convocado a los microciclos y centros pilotos de la selección. Tenemos buenas impresiones de él.

¿Cómo está Mario Bustamante en la parte física?

Lo de él es un poco sobre cómo vino. No era como nosotros esperábamos, pero llegó en buen momento. Hemos hablado y trabajado su parte deportiva; ha ido evolucionando y creemos que es un jugador que nos va a sumar.

¿Cómo está la situación de los jugadores colombianos?

Cristian Arroyave y Julián Mendoza se quedará, pero Olger Venecia sí queda descartado.

¿Qué busca el Vida con el fichaje de Guillermo Chavasco?

Yo creo que el equipo anda necesitando un jugador con características más ofensivas, puede jugar a pierna cambiada y en ambos perfiles. Tiene buena dinámica y tiene un bagaje bueno.

¿Acaso no es un jugador caro para el Vida?

Obviamente y creo que es un factor que al final nos satisface porque él demostró deseos de venir más allá de lo económico. El presupuesto de Olimpia es mucho más grande, al final es algo que él consideró, se adaptó a las condiciones del club. Su intención es hacer un buen torneo y ver la posibilidad de ir a otro equipo.

¿Qué lo convenció finalmente?

Una comunicación con Donis Escober, él me mencionó que Chavascos había consultado por un equipo, le expresó su deseo de venir, lo analicé un poco, compartí con el presidente y estuvo complacido.

Hace cinco años Vida no podía hacer fichajes de este tipo, ¿esta generación son los galácticos?

No porque acá ya han venido jugadores con presupuesto más alto, pero hemos priorizado los recursos. El torneo pasado tuvimos a Alessandrini y Mazzola con salarios altos, hemos sido transparentes de manejar un presupuesto donde el equipo se ajuste. Hay que vivir una realidad y el equipo está teniendo una estabilidad, no se puede competir con los equipos grandes, lo que sí es que se ha prometido al jugador su salario a tiempo.

Le reitero.... ¿Les queda la etiqueta de galácticos?

No Witty, son jugadores que se han adaptado a las condiciones. Oliver Morazán viene de Real Sociedad, basta con ver la tabla de posiciones para entender que no se podía pelear mucho. Ángel Tejeda vio la posibilidad de jugar, Brayan Barrios le sedujo la posibilidad de jugar; Danilo Palacios viene de Motagua y no había tenido continuidad. Ellos deciden por un atractivo futbolístico que venir a ganar grandes salarios. El tema de galácticos no, eso está para Olimpia, Motagua y Real España, para esos equipos que tienen más recursos y que se salen de la media que puede pagar nuestro fútbol.

¿Qué pasó finalmente con Emilio Izaguirre?

Sé muy poco, pero el presidente me preguntó si le gustaría que viniese, por supuesto se lo dije, es un jugador importante por todo lo que representa, es un tipo que ganó mucho en Europa. Yo encantado, pero seguramente por recurso y temas de ofertas le sedujo más el tema de Marathón. Las condiciones económicas son mucho más elevadas de lo que pueda presentar el Vida.

Esos torneos internacionales pesan, Vida hace mucho no está en estas instancias

El Vida viene haciendo las cosas bien, no quiero pecar de grosero, pero el Vida vienen obteniendo resultados desde antes metiéndose a pentagonal con el profe Araújo y jugadores que vienen formados de las reservas. Es una aspiración de una camada de jugadores, les hemos dado seguimiento y es parte de los objetivos que se vienen. Todos queremos competir por ese primer lugar y no queremos renunciar a ese sueño que tenemos. Queremos competir a un buen nivel y para eso nos estamos preparando. Nadie está matriculado con ganar con lo que se logró ayer, esto es día a día.

¿Qué tanto le afectará los llamados a la Sub-23?

Son cosas que tenemos que manejar de entrada. Solo vamos a tenerlos las primeras jornadas, Luis Palma es el goleador, Carlos Meléndez un líder, y Horacio ha sido una revelación. En el caso de Luis Meléndez es joven con un gran potencial, será importante en el equipo siempre.

¿Veremos debutar este torneo a su hijo Joel Membreño?

Es joven, tiene 19 años y está peleando por tener participación. Él tenía una invitación para salir fuera del país, pero quisimos que madurara, que se preparara mejor. Hasta ahora no ha debutado, pero está con todas las ganas. Esperamos que cuando le toque lo haga de la mejor manera.

¿A qué equipo iba?

Tenía una invitación en una división de Portugal producto de su relación con algunos compañeros de infancia, pero desistimos porque sentimos que le hace falta un poco en su preparación, espero que la pueda aprovechar porque esto es fútbol.

¿Va a rotar la portería en el Vida?

Estoy definiendo este tema, mi mayor deseo es que puedan competir de la mejor manera. Quiero arrancar con Ricardo Canales, es un portero que tiene conocimiento de lo que queremos y buscamos. Roberto López es un gran portero y Cristian Arroyave tiene mucha calidad, esperamos que en esa competencia juegue el que esté mejor. Equipo que gana no se mueve, en el caso de la portería, más razón.

¿En qué punto siente que se encuentra hoy como director técnico?

De toda mi carrera desde que comencé en el 2010; lo Honduras Progreso no la considero como un fracaso, fue una buena experiencia en donde creces. De las derrotas hemos logrado ese conocimiento. A muchos entrenadores les ha tocado vivir esa experiencia, hoy siento que estoy en buen momento y lo disfruto.

¿Sigue un manual de lo que le dejó Primi en el Vida?

Por supuesto y no solo como entrenador, sino también lo que me tocó vivir como jugador. Al final se irá viendo la idea de cada uno. Lo que se hizo el torneo pasado fue muy bueno, la línea de juego lo entendió la plantilla y se logró llegar a un lugar importante, pero el fútbol es así y para muchos fue bueno. Ramón empezó el proyecto, yo lo entendí y lo entiendo, pero si no hubiese sido bueno quedando fuera ante UPNFM, los titulares eran 'fracasó Nerlin Membreño' y en eso estuve claro.

Finalmente, entiendo que estamos en pandemia: ¿le gustaría ver público en el estadio?

Creo que todos los que estamos involucrados en el fútbol les gusta ver a gente en el estadio. Muchos han pasado por el tema de contagios, pero nuestro deseo es que haya gente, ojalá que la Liga y equipos puedan controlar el tema de vender mejor el espectáculo. Ojalá se tomen las mejores decisiones, pero también entendemos los riesgos que pasa la gente. Los equipos necesitan no solo el apoyo, sino también el ingreso económico.