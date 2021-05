Olimpia vs Motagua: Un choque con las pulsaciones al mil que define un campeonísimo o finalísima

Para Motagua es matar o morir; para Olimpia, matar o alargar la agonía y peleársela en una finalísima ante el mismo contrincante de turno. Azules y blancos definen gran parte del Clausura-2021 este miércoles a las 7:00 de la noche en un choque que promete estar mejor que la ida.

El destruido estadio Nacional de Tegucigalpa será parte, una vez más, de otra épica batalla de sus dos hijos más queridos. Olimpia y Motagua decidirán todo en el césped en un juego donde los blancos llegan bastante golpeados por lo pasado en el cotejo de ida.

Los merengues arribarán a este juego sin tres titulares, expulsados el domingo pasado, hablamos de Elvin Casildo, Edwin Rodríguez y Deybi Flores, aparte que adolecerán la ausencia de su técnico, el argentino Pedro Troglio, quien estará fuera por cuatro juegos; dirigirá Gustavo Reggi.

Con todo esto, el elenco blanco querrá borrar la ventaja que el cuadro de Diego Vázquez sacó en la ida (2-1) y ponerle la tapa al pomo a un torneo donde ellos fueron los mejores en cuanto a la sumatoria de puntos. Olimpia, de superarle la serie al Motagua se coronará campeonísimo ya que fue líder general de las vueltas regulares.

No obstante, la representación azul buscará darle una estocada más a un equipo que antes del pasado partido les había amargado en siete juegos continuos donde se sumaron triunfos a favor del blanco y uno que otro empate. Se rompió el pánico escénico y Motagua querrá forzar una finalísima entre ambos.

Pero no solamente la 'pimpa' se quejará de ausencias ya que el ciclón azul hasta hoy no había recuperado al delantero Marco Tulio Vega ni al defensor Christopher Meléndez, ambos titulares en el esquema táctico del técnico.

- Calentaron aún más los ánimos -

Pedro Troglio y Diego Vázquez, como típicos argentinos, desde que Armando Castro pitó el final de la ida, comenzaron a caldear los ánimos en las conferencias de prensa, donde cada quien tiró duro y parejo, ahí el marcador sí quedó igualado.

"Pregúntenle a Diego por qué habla tanto porque también descontrola el partido, los árbitros y a todos. Vamos a ser justos con todos, yo siempre me callo la boca, me aguanto todas las pelotudeces que hablan, todas las que hablan, -que bicampeón- me chupa un huevo bicampeón, a mí qué me importa, no me interesa tri, cuatri, nada... soy un loco de mierda", dijo Troglio.

El estratega del Motagua no se quedó callado y soltó: "Es un cara dura, no tiene cara con todo lo que lo han ayudado. Tiene la cara de piedra Pedrito, no seas malo Pedro ¿y todas las veces que lo han ayudado?, déjate de joder. Que Olimpia se queje y lo vienen ayudando cuanto hace".

Aparte de eso, previo a este choque directivos, como Eduardo y Pedro Atala, por parte de los azules, y Rafa Villeda, del Olimpia, también dieron sus puntos de vista acerca de lo que sucederá en la vuelta y solo piden justicia y que no hayan incidencias arbitrales. Señores... ¡todo está dicho para vivir una final apoteósica y que promete estar al borde del infarto!.

FICHA DEL OLIMPIA - MOTAGUA

Juego: Olimpia vs Motagua

Razón: Vuelta de la final de liguilla, Clausura-2021

Estadio: Nacional, Tegucigalpa

Hora: 19:00 horas (Centroamérica)

Transmite: TVC y www.diez.hn

Árbitro: Saíd Martínez

El reglamento: Si Motagua gana o empata, habrá finalísima. Si Olimpia gana por diferencia de dos goles será campeonísimo. Si Olimpia al final de los 90's empata el global, se definirá todo en lanzamientos de penal.

Posibles alineaciones

Olimpia: Edrick Menjívar; Maylor Núñez, Jonathan Paz, Johnny Leverón, Samuel Córdova; Jorge Alvarez, German Mejía, Michaell Chirinos, José Mario Pinto; Jerry Bengtson y Yustin Arboleda.

Motagua: Jonathan Rougier; Marcelo Santos, Juan Pablo Montes, Marcelo Pereira, Wesly Decas; Juan Ángel Delgado, Héctor Castellanos, Carlos Fernández, Walter Martínez; Roberto Moreira y Gonzalo Klusener.