Altas, bajas y rumores de fichajes: Así se mueve el mercado de piernas en la Liga Nacional de Honduras

El mercado de piernas del fútbol hondureño comenzó a generar noticias. Ya varios clubes han fichado sus primeras piezas con la intención de edificar un plantel que les permita competir de igual a igual con los demás contrincantes en el Apertura-2022.

Clubes como Olimpia, Marathón y Vida ya tienen sus primeras altas de cara al siguiente torneo; los verdes más activos que los demás en este periodo de transferencias. Contabilizan seis bajas y dos fichajes oficiales.

Olimpia, cuando no habían anunciado a Pedro Troglio, pasó la escoba por su plantel. El equipo capitalino ya cuenta con ocho salidas, incluyendo la del técnico argentino Pablo Lavallén. Siguen sin extender su contrato jugadores como Michaell Chirinos y Jerry Bengtson.

Motagua, vigente campeón y que buscará revalidar el título, no tiene fichajes confirmadas ya que están trabajando en la renovación de sus jugadores, como la del ‘Chino’ López, ‘Colocho’ Martínez y Roberto Moreira, los tres firmados por una temporada. Tiene tres salidas, que son la de los argentinos Diego Auzqui, Franco Olego y Lucas Baldunciel.

Hay otros equipos que se toman con calma el periodo de fichajes, como UPN, que sí ha dado a conocer sus primeras bajas pero que no ficha aún. Real Sociedad y Honduras Progreso son los clubes de los que no se sabe absolutamente nada. Ni fichajes ni salidas; aunque en los de Tocoa el DT colombiano Orlando Restrepo no continuará.

La Liga Nacional de Honduras aún no define la fecha de inicio del próximo torneo, no obstante, se maneja que podría dar inicio a finales del mes de julio. En la próxima Asamblea General de la Liga, se oficializará la fecha y el calendario, donde además se hablará de implementar el número de equipos de 10 a 12 y la posible invitación al Platense, quien fue el club descendido.

ASÍ SE MUEVE EL MERCADO

OLIMPIA

Altas

Pedro Troglio (DT)

André Orellana

Bajas

Pablo Lavallén (DT)

Johnny Leverón

Javier Portillo

Rodrigo Rodríguez

Eddie Hernández

Félix Crisanto

Ever Alvarado

Christian Altamirano

Sin renovar

Jerry Bengtson

Michaell Chirinos

Rumores

Yan Maciel (Brasileño)

Kevin López

Alexy Vega

Juan Pablo Montes

Samuel Elvir

Carlos Argueta